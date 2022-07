F1-update: Verstappen baalt en haalt uit, Mercedes verrast in Hongarije

Max Verstappen was zaterdag positief verrast door de snelheid in zijn RB18, maar de gewenste pole-position bleef uit. Sterker nog: door verschillende problemen in Q3 wacht hem morgen een inhaalrace op de krappe Hungaroring. Wat is er mogelijk op een baan waarop inhalen lastig is, waarom is Verstappen niet te spreken over de wedstrijdleiding en waar kwam die verbluffende Mercedes-pole van George Russell ineens vandaan? Bjorn Smit en Ronald Vording bespreken het allemaal in een nieuwe F1-update.