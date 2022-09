De laatste races is de klad erin gekomen bij Haas F1 Team. De Amerikaanse renstal begon goed aan het seizoen met drie puntenfinishes in de eerste drie races, maar daarna moest het tot de Britse GP wachten op een nieuwe lading punten. Ook in de daaropvolgende race in Oostenrijk was er een dubbele puntenfinish, maar sindsdien staat het team droog. In Zandvoort eindigden Mick Schumacher en Kevin Magnussen opnieuw buiten de punten, ondanks een veelbelovende kwalificatie van de Duitser. Feit is wel dat Haas F1 er op het krappe, bochtige Zandvoort beter bij stond dan op Spa-Francorchamps een week eerder. Toen eindigde het team op posities 16 en 17, waarmee de zwakte op low downforce-circuits werd blootgelegd.

Komend weekend staat er met Monza opnieuw zo'n circuit op het programma en dus zijn de verwachtingen laag bij teambaas Guenther Steiner. "We weten dat Monza niet ons sterkste circuit gaat zijn. Alle hogesnelheidscircuits waar je weinig downforce nodig hebt, passen niet bij onze auto. We zijn dit jaar niet in de positie om op dit type circuit te vechten, maar het team werkt hard aan oplossingen voor volgend jaar. Ik weet zeker dat dit gaat lukken en dat we er volgend jaar beter voor staan", is Steiner strijdbaar. "We gebruiken deze races om ervaring op te doen en data te verzamelen voor de ontwikkeling voor 2023, zodat we dan veel beter mee kunnen komen dan dit jaar. We doen altijd ons best en je weet het nooit, misschien gaat het regenen. Je moet altijd 100 procent geven en nooit zeggen dat dit een slechte race gaat worden. Als we weten dat het een uitdaging wordt, gaan we harder werken."

Ook Schumacher voorziet een moeilijke Italiaanse Grand Prix voor Haas F1. "Het gaat een zwaar weekend worden, maar aan de andere kant hoort het erbij dat er circuits zijn waar onze auto niet zo goed presteert als we zouden willen. Dat is echter slechts een klein aantal circuits in vergelijking met het aantal circuits dat wel bij de afstelling van onze auto past", concludeert hij. Teamgenoot Magnussen kijkt er intussen naar uit om terug te keren op Monza. "We gaan dit weekend niet op een andere manier benaderen. Monza is een geweldige race en wat mij betreft een van de favorieten. De sfeer, het circuit, de historie van de plek zorgen voor een speciaal gevoel als je er racet. Het is ook een circuit dat het racen bevordert. Er is veel slipstreaming en dat zorgt voor een unieke manier van racen in Monza."

Video: Magnussen schuift door grindbak tijdens openingsfase GP Nederland