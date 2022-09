Ferrari kleurt deels geel: Eenmalige livery voor GP Italië

Wie Formule 1-fans vraagt wat er in hen opkomt bij de kleur rood, zal vaak het antwoord 'Ferrari' te horen krijgen. De Scuderia rijdt al sinds het F1-debuut in 1950 vrijwel altijd met een rode kleurstelling en dat is anno 2022 niet anders. De F1-75 is vrijwel geheel rood en heeft zwarte voor- en achtervleugels, maar tijdens de Italiaanse Grand Prix komt daar verandering in. Ferrari introduceert voor de thuisrace op Monza een aangepaste livery die weliswaar nog altijd grotendeels rood is, maar opvallend is dat de motorkap een nieuw kleurtje heeft gekregen.

Die is ter gelegenheid van de Italiaanse Grand Prix geel, net als dat wat tot vorig jaar de endplates van de achtervleugel waren. Op de achtervleugel zelf staat in Monza groot 'Ferrari'. Ook de halo is voorzien van enkele gele accenten, terwijl de startnummers van Charles Leclerc en Carlos Sainz ook volledig geel zijn in Monza. Daar heeft Ferrari voor gekozen vanwege het 100-jarig bestaan van de Autodromo Nazionale Monza.

Heel verrassend is de keuze van Ferrari voor geel overigens niet. De Italiaanse sportwagenfabrikant stelt op de eigen website dat geel ook "onderdeel van het DNA" van het merk is en bovendien komt de kleur ook terug in het logo. Daarnaast is geel de kleur van Modena, de geboortestad van Ferrari-oprichter Enzo Ferrari. Hoewel het bedrijf tegenwoordig gevestigd is in het nabijgelegen Maranello, is Modena wel de stad waar Scuderia Ferrari in 1929 werd opgericht. De aangepaste kleurstelling is eenmalig.

Leclerc en Sainz gaan tijdens de Grand Prix van Italië jagen op het eerste thuissucces van Ferrari sinds 2019, toen Leclerc de race op Monza op zijn naam schreef. Red Bull Racing lijkt op papier echter de favoriet voor de zege op de Temple of Speed, doordat het dit hele seizoen al over een surplus aan topsnelheid beschikt ten opzichte van de concurrentie. Na een nieuwe nederlaag van Ferrari in Zandvoort was teambaas Mattia Binotto dan ook duidelijk: "We moeten reageren op Monza. De tifosi zijn er na corona weer bij. Het is voor ons belangrijk dat ze weer op de tribune zitten, want zij geven ons als team een boost."