Herta verrast dat Red Bull op hem aast voor AlphaTauri F1-zitje

Colton Herta speelt ietwat onverwacht een hoofdrol in het silly season van de Formule 1 voor 2023. In de nasleep van het aangekondigde F1-pensioen van Sebastian Vettel heeft Alpine nu een vrije plek naast Esteban Ocon. Motorsport.com kon tijdens de Belgische GP onthullen dat de Franse renstal inzet op de komst van Pierre Gasly, wat weer voor een opening zorgt bij AlphaTauri. De gedroomde kandidaat van Red Bull voor dat stoeltje is Herta, die momenteel bezig is met zijn vierde volledige seizoen in IndyCar. Wel moet de Amerikaan dan een F1-superlicentie verkrijgen en daar zit momenteel het probleem, want hij heeft niet voldoende punten verzameld om daarvoor in aanmerking te komen.

De FIA onderzoekt de mogelijkheden om op basis van overmacht alsnog een superlicentie aan Herta uit te kunnen reiken, maar de laatste indicaties wijzen erop dat dit niet gaat gebeuren vanwege onbedoelde gevolgen die dit zou kunnen hebben. Zo zouden coureurs de Formule 3 en Formule 2 in de toekomst links kunnen laten liggen als zij weten dat zij zonder het juiste puntentotaal toch aan een superlicentie kunnen komen.

Begrip voor terughoudendheid met uitzondering op regels

In een exclusief gesprek met Motorsport.com verklaart Herta dat hij geen commentaar wil geven op zijn eigen situatie. Wel geeft hij aan begrip te hebben voor de twijfel die er is om een uitzondering te maken voor coureurs die niet genoeg superlicentiepunten hebben, al vindt hij ook dat er in IndyCar meer punten te verdienen moeten zijn gezien de competitiviteit in de klasse. "Ik denk dat er meer achter zit en ik begrijp beide kanten van het verhaal", zegt Herta. "De FIA wil de raceklassen in hun ladder beschermen en ze willen dat de coureurs hun systeem doorlopen. Maar ik vind ook dat IndyCar iets meer erkenning verdient dan qua puntenaantal tussen F3 en F2 te staan."

Zelf denkt Herta niet dat de FIA de eigen autosportladder op het spel zet als hij bij wijze van uitzondering toch een superlicentie krijgt. "Nee, en eerlijk gezegd weet ik niet precies wat er gaande is omdat ik het niet wilde weten. Ik heb mijn vader [Bryan Herta] de hele tijd verteld dat hij me erbuiten moet houden, zodat ik me op IndyCar kan focussen", legt de 22-jarige coureur uit. "Het is een lastige, want er zitten veel aspecten aan die mij hebben verrast toen ik erover las. Misschien is het niet allemaal waar, maar ik ben er eerlijk gezegd niet 100 procent zeker van."

De situatie rond de superlicentie is niet het enige wat voor enige verrassing heeft gezorgd bij Herta. De huidige coureur van Andretti Autosport testte eerder dit jaar een F1-bolide van McLaren en hij dacht aanvankelijk alleen bij de Britse renstal op de radar te staan, totdat hij ineens werd geconfronteerd met de interesse van Red Bull en AlphaTauri. "Toen ik van de interesse hoorde, kwam dat een beetje als een verrassing. Ik dacht namelijk dat ik verder bij niemand op de radar stond", aldus Herta. "Iedereen bij McLaren leek heel tevreden met hoe de test verliep en hoe voorbereid ik zowel fysiek als mentaal was. Dat heeft denk ik geholpen. Maar ja, ik was aanvankelijk ietwat verrast toen ik hoorde over de interesse van AlphaTauri."

AlphaTauri, of contract bij Andretti Autosport uitdienen?

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft al duidelijk gemaakt dat Gasly de overstap naar Alpine alleen kan maken als AlphaTauri kan beschikken over Herta. Bronnen in de Verenigde Staten suggereren echter dat er geen twijfel over bestaat dat hij zijn contract bij Andretti Autosport, waar hij ook in 2023 aan verbonden is, gaat uitdienen.