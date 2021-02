Haas reageert op Mazepin-saga: “Steiner noemde hem een idioot”

Bij de meeste nieuwkomers in de Formule 1 gaat het voorafgaand aan hun debuut vooral over het racen zelf, maar in het geval van Nikita Mazepin ligt dat toch anders. De Rus raakte in december in opspraak nadat hij een video op Instagram plaatste waarin hij een vrouw naar haar borsten greep en sindsdien gaat het eigenlijk alleen nog maar over dat incident. Op social media ontstond zelfs een beweging die Haas F1 ertoe probeerde te zetten om Mazepin nog voor de start van het seizoen op straat te zetten, maar de Amerikaanse renstal kiest voor een andere aanpak. De renstal heeft de kwestie intern afgehandeld en hem gewaarschuwd dat een herhaling van zetten wél verregaande consequenties zal hebben.

Voor het eerst heeft ook teameigenaar Gene Haas op het voorval gereageerd. Aan RACER vertelde hij dat hij hoopt dat Mazepin van zijn fouten geleerd heeft. “Onze reactie hierop was dat Guenther [Steiner] hem vertelde dat hij een idioot was dat je dit soort dingen niet kan doen en dat het echt onacceptabel was”, zei Haas. “Ik denk dat hij van alle kanten veel kritiek kreeg en dat bleef zich maar opstapelen. Hij is pas 21 jaar oud en voor een jongeman moet die stortvloed aan kritiek moeilijk te verdragen zijn geweest, dus ik hoop dat hij hier een goede les door heeft geleerd. We zullen moeten afwachten hoe dat gaat. De reacties van allerlei groepen op social media was extreem, ze wilden dat we hem zouden ontslaan voor wat hij heeft gedaan, maar dat voelde ook niet als de juiste koers.”

Haas en Mazepin bekend met forse kritiek

Het F1-seizoen 2021 is inmiddels echt in aantocht, want over minder dan een maand begint de driedaagse wintertest in Bahrein. Ter voorbereiding op de tests en het seizoen bracht Mazepin recent een bezoek aan de fabriek van Haas, waar hij onder andere een stoeltje paste. Toch krijgen team en coureur nog altijd veel kritiek op de gebeurtenissen in december en het feit dat Haas de situatie intern heeft afgehandeld. Die kritiek wordt absoluut opgemerkt, verzekert teambaas Guenther Steiner. “Het was voor ons allemaal goed om Nikita op de fabriek te hebben, want het houdt in dat we dichter bij de start van het seizoen komen”, vertelde de markante Italiaan.

“We blijven praten over veel dingen met Nikita, waaronder dat wat er aan het eind van het seizoen gebeurde. Hij heeft meteen verantwoordelijkheid voor zijn acties genomen - hij heeft zich verontschuldigd, hij heeft geleerd van deze ervaring, hij is er absoluut voor gestraft en hij zal dat in zijn Formule 1-carrière gaan toepassen. De reacties die hij op social media krijgt zijn nog steeds stevig en daar zijn we ons van bewust door de berichten van ons team. Hoewel we respecteren dat mensen hun mening mogen uiten, ongeacht hoe hard die is, hebben wij als team het idee dat we Nikita de best mogelijke omgeving hebben gegeven om hiervan te leren, en nu Bahrein in aantocht is, de kans om zich te concentreren op het aanstaande seizoen.”