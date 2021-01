Steiner waarschuwt Mazepin: “Herhaling fout heeft consequenties”

Mazepin raakte in december in opspraak door een video op zijn Instagram-kanaal. In die video greep hij een vrouw bij haar borsten. De reacties waren niet mals en Haas F1 voelde zich dan ook genoodzaakt om in te grijpen. De Amerikaanse renstal nam afstand van de video en kondigde een onderzoek aan naar het gedrag van de Russische coureur, maar hield vervolgens de bevindingen uit dat onderzoek en de daaraan gerelateerde ingrepen intern. Wel werd duidelijk dat Mazepin zijn zitje niet kwijt zou raken.

In een column voor The Race wil Steiner nog altijd geen volledige openheid van zaken geven over de ingrepen van Haas. Wel laat de markante Italiaan blijken dat zijn renstal het belangrijk vindt dat Mazepin de kans krijgt om van zijn fouten te leren. “Hij heeft zich verontschuldigd en hij weet dat hij fout zat”, zei Steiner. “Nu moeten we eraan werken om hem de best mogelijke kans te geven om hiervan te leren, ons concentreren op zijn rijden en garanderen dat hij dit niet nogmaals doet. Dat weet hij. Hij realiseert zich dat wat hij deed niet goed was.”

“Dit is een jongeman die volwassen moet worden. We hebben dit absoluut afgehandeld en daar zullen we ook verder mee gaan. We zeggen niet dat dit goed was en laten hem er ook niet mee wegkomen. We proberen hem dingen te leren en dat blijven we in de toekomst ook doen”, vervolgt Steiner zijn verhaal. Tegelijkertijd moet dit alles ook als een laatste waarschuwing fungeren voor Mazepin. “Er volgen consequenties als dit of iets soortgelijks opnieuw gebeurt. We hebben dingen opgezet die hem helpen om beter te worden en ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt, dat hij niet nogmaals dezelfde fout maakt. Dit was namelijk een duidelijke fout.”

Dat zag Mazepin volgens Steiner zelf ook in. “Hij nam verantwoordelijkheid en dat vond ik heel belangrijk. Ik zeg altijd dat je jezelf kan verbeteren als je weet wat je fout hebt gedaan. Als je ontkent, dan werkt het niet.” Toch kreeg Haas op social media forse kritiek. Het feit dat Mazepin zijn plek binnen het team mag behouden werd de renstal niet in dank afgenomen. “Ik ben me bewust van de reacties op social media”, erkent Steiner. “Mensen hebben een mening en dat is prima, want ook intern keurden mensen af wat er gebeurde. Daarom blijven we dit heel serieus nemen.”