Red Bull Racing onthult presentatiedatum van Formule 1-auto 2021

Met de aangekondigde presentatie van de RB16B is Red Bull nog ruim op tijd voor wintertest in Bahrein, die in lijn met de seizoensopener is uitgesteld tot 12, 13 en 14 maart. Dat is vooral van belang om op Europese bodem nog een shakedown te kunnen houden. Het past ook naadloos in een voor Red Bull gebruikelijke planning. Zo werkte het energiedrankenmerk in de voorbije jaren steeds een eigen filmdag af voorafgaand aan de collectieve F1-testdagen.

Op zo'n filmdag mag een team maximaal honderd kilometer afleggen met de nieuwe auto en moeten er vanzelfsprekend filmopnames worden gemaakt. Red Bull trekt voor deze shakedown traditiegetrouw naar Silverstone, enkele jaren zelfs met een speciale testlivery. Of dat laatste in 2021 ook weer het geval is, valt nog te bezien.

Continuïteit in de auto, continuïteit in de naam

Red Bull Racing heeft zoals eerder aangekondigd door Christian Horner voor dezelfde naam als in 2020 gekozen met enkel de letter B als toevoeging. Dat markeert een verschil met zusterteam AlphaTauri, waar men wel voor een compleet nieuwe naam is gegaan: de AT02 is vanochtend aan de wereld getoond. Door stabiele reglementen neemt grote broer Red Bull ongeveer zestig procent van de RB16 mee naar het nieuwe seizoen, zo luidt de inschatting van teambaas Horner.

De resterende veertig procent zit in de nog immer vrijgegeven aerodynamica, de verplichte veranderingen aan de vloer en twee tokens waarmee Red Bull de achterkant van de auto stabieler wil maken. Verder komt motorleverancier Honda met een compleet nieuwe motor, een krachtbron die in eerste instantie pas voor 2022 was voorzien. Het moet Verstappen en Perez iets meer vermogen geven en moet afrekenen met een hardnekkig probleem uit 2020: clipping. Verstappen en zijn toenmalige teammaat Alexander Albon raakten voor het voltooien van een raceronde al door de energie uit elektrische componenten heen. Met het totaalpakket van de RB16B hoopt Red Bull Racing een gooi te doen naar de eerste wereldtitel sinds 2013.

VIDEO: Wat betekent de verplichte verandering aan de vloer voor Red Bull Racing?