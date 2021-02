Pirelli maakt bandenkeuze voor complete seizoen bekend

In het verleden maakte de bandenfabrikant slechts enkele weken voor een race de gekozen compounds bekend, maar dit jaar hebben de Italianen – met het oog op de complicaties die het coronavirus met zich meebrengt – dus maar meteen het volledige schema uitgerold. Een logische beslissing, zegt Mario Isola, de chef van Pirelli's autosportdivisie. “Nu al de selecties voor het hele jaar bekendmaken zal de teams en de coureurs helpen met hun planning. En het zal ook maximale flexibiliteit mogelijk maken voor het geval de kalender door Covid-19 aangepast zal moeten worden, zoals we vorig jaar zagen.”

Pirelli neemt zoals gebruikelijk naar elk circuit drie verschillende compounds mee. De sets zijn dit seizoen vrijwel gelijk aan die van vorig jaar, met twee uitzonderingen. “De selecties zijn over het algemeen vergelijkbaar met vorig jaar [of 2019, in het geval van de Grands Prix die vorig jaar niet doorgingen] en dat betekent dat teams genoeg data zouden moeten hebben om op terug te vallen”, vervolgt Isola. “Maar we hebben twee races waar het rubber zachter zal zijn. De eerste is Azerbeidzjan waar de hardste band (de C2) in 2019 niet werd gebruikt en waar we nu naar toe gaan met de zachtste selectie van allemaal: C3, C4 en C5. Dan is er Brazilië, waar we dit jaar de C2, C3 en C4 nemen, aangezien de C1 die de vorige keer als hardste keuze werd geselecteerd geen bijzonder groot voordeel vertoonde vergeleken met de mediumband. In beide gevallen zou de zachtere nominatie moeten leiden tot een grotere verscheidenheid aan racestrategieën.”

Nu de Formule 1 voorlopig nog wel even onder het strenge coronaregime zal opereren is er dus besloten om de coureurs net als vorig jaar precies hetzelfde aantal sets banden te geven, bestaande uit twee harde, drie medium en acht softs. Dat is een verschil met de situatie van voor 2020, toen de coureurs en teams zelf mochten bepalen hoeveel sets ze van elke compound wilden gebruiken, afhankelijk van hoe agressief of conservatief ze wilden zijn.

Hoewel de selecties nu al vastliggen, is er binnen de reglementen ruimte om de keuzes in uitzonderlijke omstandigheden te wijzigen tot 15 dagen voor een evenement begint.

De bandenkeuze van Pirelli voor 2021