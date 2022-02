Geen F1-teamorders bij Ferrari: Leclerc en Sainz mogen duelleren

Charles Leclerc en Carlos Sainz vormen in 2022 voor het tweede opeenvolgende jaar het rijderspaar van Ferrari. Het eerste seizoen van de samenwerking verliep uitstekend, want de goede prestaties van beide coureurs brachten de Italiaanse fabrikant van P6 in 2020 naar de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Er werden vijf podiumplaatsen behaald en twee keer was een Ferrari-coureur de snelste in de kwalificatie. Leclerc en Sainz waren bovendien goed aan elkaar gewaagd en waren op de baan regelmatig bij elkaar in de buurt te vinden. Zij waren dan ook vrij om het gevecht met elkaar aan te gaan.

Onder de nieuwe technische reglementen voor 2022 hoopt Ferrari de laatste stap richting de top weer te maken. Mocht dat lukken en Leclerc en Sainz in rechtstreekse duels belanden om de zege of podiumplaatsen, dan mogen ze dat nog steeds. “Natuurlijk hebben we dat besproken. We zijn vrij om met elkaar te vechten, maar moeten dat natuurlijk doen zonder domme risico’s te nemen”, vertelde Leclerc na de onthulling van de Ferrari F1-75. “We vechten uiteindelijk voor het team en het ultieme doel is om Ferrari naar de top te brengen. Maar we mogen met elkaar strijden.” Sainz benadrukte dat het van belang is dat beide coureurs het gevoel hebben dat ze ervoor mogen gaan, maar dat het belang van Ferrari altijd voor gaat.

Binotto blij met volwassen houding coureurs

De goede samenwerking tussen Leclerc en Sainz komt na twee seizoenen waarin Leclerc en Sebastian Vettel regelmatig aanvaringen hadden in hun duels. Met de gesprekken hopen de huidige Ferrari-coureurs dat te voorkomen en teambaas Mattia Binotto is blij met de volwassenheid die ze daarbij hebben laten zien. “In mijn optiek ben ik heel blij om een volledig open, transparante discussie te zien tussen deze twee coureurs, die daarbij hun volwassenheid laten zien. Vorig jaar hebben we bewezen dat ze goed met elkaar kunnen opschieten, maar het is niet alleen de manier waarop je het van buitenaf ziet. Als je zo’n discussie benadert, kan dat heel delicaat zijn. Ik denk dat ze allebei een fantastisch niveau van volwassenheid hebben laten zien en daar ben ik heel blij mee.”

Tegen de verwachtingen in was Sainz afgelopen jaar de sterkste in de onderlinge strijd met Leclerc. Het verschil in het WK was uiteindelijk 5,5 punten in het voordeel van de Spanjaard. Toch is Leclerc over de gehele linie tevreden met hoe hij presteerde. “Ik heb enkele kansen verloren, soms omdat ik pech had en soms omdat ik zelf te veel wilde. Ik leer ervan. Een van de grote krachten van Carlos is denk ik dat hij er altijd staat, iedere race weer. Zelf kan ik soms iets te optimistisch zijn. Dat gebeurde vorig jaar enkele keren en dat kostte me enkele punten. Uiteindelijk heb ik daar de prijs voor betaald en ervan geleerd. Het doet pijn, maar ik ga door. Het ligt nu achter mij. Op het moment zelf doet het pijn, maar terugkijkend op het seizoen ben ik tevreden met mezelf.”