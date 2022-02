VIDEO: Latifi maakt eerste meters in nieuwe Williams F1-bolide

Dinsdag presenteerde het Williams F1-team de nieuwe FW44, waarmee Nicholas Latifi en Alexander Albon dit jaar de eer van het team gaan verdedigen. Tijdens de presentatie werd de nieuwe donkerblauwe livery van de wagen getoond, maar dit deed men op de showcar die de Formule 1 in 2021 aan de wereld toonde op Silverstone. Later op de dinsdagmiddag werd op datzelfde Britse circuit wel een shakedown verricht met echte FW44.

Helemaal probleemloos verliep de shakedown niet, want nog voordat er een meter was gereden werd er al een elektronisch probleem geconstateerd. Daardoor kon de FW44 niet zoals gepland om 14.00 uur, maar pas om 15.00 uur de baan op. Latifi kreeg de eer om de bolide voor het eerst de baan op te sturen en daarvan heeft Williams nu nieuwe beelden naar buiten gebracht. In de bovenstaande video zie je hoe de Canadese coureur voor het eerst naar buiten rijdt in de nieuwe bolide.

Latifi begint in 2022 aan zijn derde seizoen in de Formule 1 en opnieuw doet hij dat dus achter het stuur van een Williams. Wel heeft hij voor het aanstaande seizoen een nieuwe teamgenoot gekregen in de persoon van Albon. De Thaise coureur moest afgelopen jaar vanaf de zijlijn toekijken, maar krijgt nu de kans om de naar Mercedes vertrokken George Russell te vervangen. Ook Albon mocht dinsdagmiddag al even kennismaken met zijn nieuwe werkplek. Deze week krijgen beide Williams-coureurs de kans om de FW44 beter te leren kennen tijdens de drie testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Ook de andere F1-teams zijn present op het Spaanse circuit.