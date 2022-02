Horner reageert op vertrek Masi: “Ik vind het wreed”

FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakte vorige week in een videoboodschap bekend dat Michael Masi de positie van racedirecteur in de Formule 1 niet langer zal bekleden. De Australiër kreeg de Formule 1-coureurs en tal van andere zaken ineens onder zijn hoede toen Charlie Whiting in 2019 aan de vooravond van de race in Melbourne overleed. Masi deed het vrij aardig, maar kwam in de Grand Prix van Abu Dhabi onder grote druk te staan. Hij haalde de safety car vroegtijdig naar binnen waardoor Max Verstappen de wereldtitel binnen kon slepen ten koste van Lewis Hamilton.

“Het is een lastige, maar het is een zaak van de FIA. Ik vind het wreed, hij zat vorig jaar volgens mij in een hele lastige positie”, zegt Horner in de talkSPORT Breakfast-radioshow. “Voor ons gevoel kregen wij vorig jaar veel beslissingen tegen. Als je kijkt wat hij aan middelen tot zijn beschikking heeft, zeker in vergelijking met de teams, dan is het een gigantisch verschil. Het is goed dat ze bepaalde zaken toevoegen, zoals een equivalent van de VAR en ook de komst van Herbie Blash als een van de meest ervaren mannen. Ik denk dat ze onder druk gezet zijn om Michael eruit te gooien en dat is niet goed. Dat is mijn persoonlijke gevoel.”

Mercedes trok rookgordijn op

Ondanks het ‘gelukje’ in Abu Dhabi is Verstappen terecht wereldkampioen geworden, vindt Horner. “Dat gebeurt soms in de sport. Het is niet voorbij tot er afgesloten wordt of tot de vlag valt. Tactisch waren wij heel scherp aan het eind. We reageerden direct op de crash die vijf ronden voor het eind plaatsvond. We haalden Max binnen voor een nieuwe set banden. Mercedes liet Lewis buiten op banden die met 44 ronden wel aan het eind van hun Latijn waren. Max moest de actie in de laatste ronde maken en dat lukt.”

Horner vindt dat Mercedes een rookgordijn opgetrokken heeft door alle schuld in de schoenen van Masi te schuiven. “Tactisch gezien hebben wij het goed gedaan, Max heeft hem gepakt en werd daarmee kampioen. Nu is het klaar, hij heeft niets gedaan wat in strijd is met de regels. Als je naar de race kijkt is het een rookgordijn, Mercedes had twee kansen om binnen te komen. Er was een virtuele safety car en een safety car. De coureur vroeg beide keren of hij een pitstop mocht maken en ze hielden hem buiten. Dat is wat hem aan het eind van de race duur kwam te staan. Tactisch gezien hebben wij het goed uitgevoerd en dat is belangrijk wanneer de marges zo klein zijn.”

F1-update: Over het vertrek van Masi en de maatregelen van de FIA