Gasly dolblij met stuntzege in Monza: "Dit is waanzinnig"

De race op Monza werd helemaal door elkaar gegooid door een safety car voor een opgave van Kevin Magnussen en vervolgens een rode vlag voor de crash van Ferrari-man Charles Leclerc. Leider Lewis Hamilton kwam bij de eerste safety car meteen zijn eerste en enige pitstop maken, maar reed onbewust een gesloten pitstraat in, waardoor hij een een stop and go kreeg. De meerderheid van het veld moest door de gesloten pitstraat een ronde wachten, maar de pitlane was net op tijd open voor Gasly om zijn eerste en enige stop te maken, zodat hij na de pitstops van de andere plots vooraan kwam te liggen.

Na de herstart was er een zware klapper voor Leclerc in de Parabolica, waardoor de race op rood werd gezet. Lance Stroll kwam zo na Hamilton aan de virtuele leiding te liggen, want in tegenstelling tot de concurrentie was hij nog niet binnengeweest. Tijdens de rode vlag mocht de Canadees van Racing Point echter zijn banden vervangen.

Bij de herstart ging Stroll rechtdoor in de tweede chicane en moest hij Gasly en Carlos Sainz voor laten gaan. Toen Hamilton de pits indook voor zijn bestraffing, kwam Gasly dus aan de leiding te liggen. Het waren nog twintig lange ronden voor de Fransman, want Sainz - die voor de rode vlag al puur op tempo in tweede positie lag na leider Hamilton - kwam in de slotfase nog veel druk zetten.

"Ik kan AlphaTauri en Honda niet genoeg bedanken"

Gasly hield echter stand en pakt zijn eerste overwinning in zijn Formule 1-loopbaan, de eerste overwinning van een Fransman sinds Olivier Panis in de Monaco Grand Prix 1996. Het was een emotionele zege voor de Fransman, die vorig jaar zijn Red Bull-zitje kwijtspeelde aan Alexander Albon en daarna zijn beste vriend Anthoine Hubert verloor bij een ongeval in de Formule 2.

"Het was zo'n geschifte race, dit is waanzinnig", lachte Gasly. We hebben goed gebruik gemaakt van de rode vlag. De wagen was heel erg snel, want we hadden een snelle auto achter ons liggen. Ik heb de laatste 18 maanden heel wat meegemaakt. Om nu in Monza met AlphaTauri mijn eerste zege te pakken, ik besef het gewoon nog niet."

Voor het Italiaanse AlphaTauri is het de tweede overwinning in de F1, twaalf jaar na de stunt van een piepjonge Sebastian Vettel, ook toen in Monza, toen het team nog Toro Rosso heette. "Ik heb er geen woorden voor. Dit team heeft zoveel voor mij gedaan, zij hebben mij mijn eerste kans gegeven in de Formule 1", jubelde Gasly. "Nu geven ze mij een eerste overwinning. Ik kan iedereen bij AlphaTauri en Honda niet genoeg bedanken. Dit is gewoon crazy. Ik had nooit gedacht dat we dit zouden kunnen, maar we hebben ons stap voor stap verbeterd. Ik ben gewoon zielsgelukkig."