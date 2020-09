Ook Ferrari trekt beroep Racing Point in, zaak lijkt afgehandeld

Racing Point kreeg eerder dit seizoen een straf van 15 constructeurspunten en 400.000 euro omdat het dit seizoen de brake ducts van Mercedes gebruikt, wat sinds begin dit jaar niet meer is toegestaan. Racing Point ging tegen die straf in beroep, omdat het vond dat het niets verkeerd had gedaan en de reglementen niet duidelijk genoeg zijn. Ferrari en Renault besloten dan weer om in beroep te gaan omdat ze vonden dat het team uit Silverstone met die lichte straf goed wegkwam.

Sinds die eerste uitspraak van de FIA zijn er heel wat gesprekken geweest tussen de teams en de FIA en heeft de bond de technische reglementen voor 2021 aangepast om meer controverse en kopieergedrag tegen te gaan. Renault trok daarop de notie om beroep aan te tekenen in. Nu die reglementen voor 2021 officieel zijn goedgekeurd door de teams en de FIA is Ferrari het voorbeeld van de Fransen gevolgd. Ferrari zegt in een mededeling tevreden te zijn met de recente aanpassingen aan de reglementen voor volgend seizoen en maakt zich daarom niet langer zorgen over een herhaling van het Racing Point-scenario.

"De voorbije weken heeft een samenwerking tussen de FIA, de Formule 1 en de teams een reeks van wijzigingen opgeleverd aan de technische en sportieve reglementen voor 2021, die goedgekeurd werden door de F1 Commissie en het FIA World Motor Sport Council”, liet Ferrari optekenen. “Die verduidelijken de verantwoordelijkheden van elke deelnemer aan het wereldkampioenschap wat betreft het ontwerp van de onderdelen van de wagen, en ze stellen specifieke procedures in om te monitoren dat zowel de letter als de geest van de reglementen volledig gerespecteerd zullen worden. Scuderia Ferrari wil haar waardering uitdrukken voor de snelle manier waarop de FIA en de Formule 1 een fundamenteel aspect van het DNA van deze competitieve sport hebben aangepakt.”

Ook Racing Point liet eerder dit weekend weten dat het afziet van een beroepsprocedure na de aanpassingen aan de reglementen voor 2021. Daarmee lijkt er voorlopig een punt te komen achter het lang afgesponnen verhaal over de brake ducts en het kopieergedrag van de renstal.