Gasly krijgt "lastig weekend" na slechtste F1-kwalificatie van 2021

Gasly’s problemen kenden hun oorsprong in de eerste training door een zoektocht naar de juiste balans. Dat verliep zeer moeizaam en in de kwalificatie bleek het niet genoeg. De Fransman bleef op de twaalfde plaats steken in Q2 en werd zodoende voor de tweede keer dit seizoen vroegtijdig uitgeschakeld in de kwalificatie. “Helaas hebben we sinds de eerste training echt problemen met de balans gehad, veel meer dan normaal”, deed Gasly zijn verhaal. “We hebben wat aanpassingen gedaan voor de kwalificatie, maar het was niet genoeg. Ik was blij met de rondjes die ik kon doen in de tweede run van Q1, de rondjes in Q2 waren netjes. Toen ik de finish passeerde aan het eind van Q2 wist ik dat het niet genoeg ging zijn, ook al was ik best blij met het rondje zelf. We zijn te langzaam op de rechte stukken en in de bochten gaat het ook niet best, we moeten dat nog analyseren.”

Vanaf de twaalfde startplek heeft Gasly zaterdag een opgave om nog iets van het weekend te maken. Dat is belangrijk omdat de uitslag de startpositie bepaalt voor de Grand Prix op zondag. Gevraagd of het mogelijk is om naar voren te komen, heeft Gasly zijn bedenkingen. “Het gaat lastig worden. We kunnen niet veel meer doen aan de auto en we hebben alleen de tweede training nog om de banden beter te leren kennen. Het gaat zeker niet makkelijk worden. Met een ander format kan er echter veel gebeuren, hopelijk is de auto in die omstandigheden iets beter. Het is spijtig, ik wil niet te negatief zijn, maar dit was onze slechtste kwalificatie van het seizoen. Vooral jammer is het dat we geen trainingstijd hebben om het recht te zetten.”

Weegbrug en verkeer spelen Tsunoda parten

Voor zijn jonge teamgenoot Yuki Tsunoda ging het niet bepaald beter. De Japanner werd uitgeschakeld in Q1 en start zaterdagavond in de sprintrace als zestiende. Hij verklaarde zijn tegenvallende prestatie door verloren tijd bij de weegbrug en verkeer in de laatste sector. “Dankzij de weegbrug werd het allemaal verkloot”, aldus Tsunoda. “Het was erg spannend en ik kon niet echt de tijd nemen om een rondje te koelen. In de laatste bochten waren veel auto’s aan het wachten en daardoor verloor ik nog eens drie tienden op het rechte stuk. Ik had die drie tienden op de rest van het circuit weer te pakken, maar ik kwam die eerste sector niet meer te boven.”

Ook Tsunoda verwacht niet veel terrein goed te maken in de sprintrace, een initiatief om de Formule 1 juist spectaculairder te maken: “Het gaat geen inhaalshow worden denk ik, het wordt eerder een DRS-trein van zeventien ronden.”