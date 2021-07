Perez ziet sprintrace als voordeel: "Ik kan nog terrein goedmaken"

Perez zag zijn kwalificatiesimulatie op vrijdagmiddag in duigen vallen, waarna hij tijdens de kwalificatie iets beter voor de dag kwam. "Eerlijk gezegd voelde het vanmiddag alsof ik in een compleet andere auto reed. Vanmiddag worstelde ik nog enorm met de wagen, maar het werd steeds beter naarmate de dag vorderde. We hebben goede verandering doorgevoerd richting de kwalificatie." Het gevoel in de RB16B is beter geworden, al heeft dat nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Perez moest aan het eind van de rit genoegen nemen met P5, op ruim zes tienden van teamgenoot Max Verstappen.

Perez had trouwens een plekje verder naar voren kunnen staan. De door hem gereden 1.26.813 was immers sneller dat de ronde van Charles Leclerc. Perez zag echter een streep door die tijd gaan wegens het overschrijden van de baanlimieten. "Ik ging één keer te wijd in bocht vijftien en raakte daardoor mijn rondetijd kwijt. Dat is jammer, maar zo zijn de regels nou eenmaal." Net zoals Verstappen laat ook hij weten dat het goede gevoel in Q3 voor een belangrijk deel weg was. "De balans was aan het eind van Q3 heel anders dan daarvoor. Dat is buitengewoon jammer, daardoor kon ik er niet het maximale uit halen. Voor die tijd ging het een stuk beter en gelukkig hebben we nog een sprintrace om het goed te maken."

Met die laatste woorden stipt Perez een belangrijk aspect aan. De tweevoudig GP-winnaar worstelt nog altijd met de RB16B over één snelle ronde, maar komt tijdens races beter uit de verf. Doorgaans moet hij van iets te ver komen om zich zondag echt in de strijd vooraan te mengen, maar in Silverstone liggen er kansen. Perez krijgt immers twee races voorgeschoteld. Zo kan hij terrein goedmaken in de sprintrace en de hoofdrace vanaf een goede plek aanvangen. "Het wordt erg interessant om te zien wat er in die sprintrace gaat gebeuren, ja. Als we enige vooruitgang kunnen boeken, dan zitten we alsnog in een goede positie voor de echte race. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om terrein goed te maken en een goede startplek te bemachtigen voor de race", geeft Perez aan zich niet terughoudend op te stellen.