De 22-jarige Callum Ilott zou eigenlijk vorig jaar op de Nürburgring al voor het eerst een Formule 1-vrije training voor zijn rekening mogen nemen, maar die kans viel destijds in het water vanwege de mist op het Duitse circuit. Afgelopen weekend kreeg de nummer twee van het Formule 2-kampioenschap van afgelopen jaar een herkansing. Bij het team van Alfa Romeo mocht Ilott de eerste vrije training voor de Portugese Grand Prix voor zijn rekening nemen.

Ilott eindigde de eerste vrije training op een zeventiende plek, vier tienden van een seconde achter Kimi Raikkonen in de tweede Alfa Romeo. Teambaas Frederic Vasseur heeft echter laten weten dat de Brit dit seizoen nog wel vaker zijn opwachting zal mogen maken in de C41.

Nieuwe kans op Paul Ricard

“We hebben een goede band met Callum”, vertelt Vasseur over het Ferrari-talent. “Hij voelt zich op zijn gemak binnen het team en de relatie is goed. Hij was best relaxed in de auto, ik kon zijn sessie echt waarderen. Het was zijn eerste keer, maar hij zal de auto waarschijnlijk vaker mogen besturen tijdens de eerste vrije training. De volgende keer wordt in Frankrijk, dan zal het vast al veel makkelijker zijn voor hem.”

Vasseur hechtte nog niet al te veel waarde aan de tijden van van Ilott afgelopen vrijdag. De teambaas gaf de Brit vooral de tijd om te wennen aan de Alfa Romeo: “We willen een paar vrije trainingen met hem doen dit jaar. Ik heb niet al te veel op zijn eerste training gelet, het was meer een opwarmertje voor hem. De volgende trainingen zullen zijn op circuits die hij een stuk beter kent. Dan zullen we de eerste twee, drie ronden niet verspillen aan het leren kennen van de baan. Dan zal het veel makkelijker zijn. Maar vrijdag ging het eerlijk gezegd al heel goed.”

Op de vraag hoeveel Vasseur bedoelt met “een paar” vrije trainingen, grapte de Fransman: “Tussen de twee en acht. Zijn volgende training wordt Frankrijk, daarna zullen we wel zien.”

Niet gemakkelijk

Alfa Romeo gaf jonge talenten in het verleden wel vaker de kans om ervaring op te doen in een Formule 1-auto, maar door het ingekorte tijdschema is het voor Ilott dit jaar een stuk lastiger: “Het is nog moeilijker dan in het verleden”, erkent Vasseur. “We hebben in het verleden hetzelfde gedaan met Charles [Leclerc] in 2017 en met Antonio [Giovinazzi] in 2018. Voor hen was het al uitdagend, maar nu dit seizoen is het nog lastiger omdat je maar een uur de tijd krijgt. Het houdt in dat je eerste stint wat korter zal zijn en dat je maar twee of drie rondjes hebt en vaak maar één of twee rondjes in je tweede stint krijgt om te laten zien dat je de snelheid hebt.”

“Voor de sessie zegt iedereen altijd: “Oké, geen fouten maken, geen druk, je kunt het rustig aan doen, doe gewoon je werk.” Maar uiteindelijk kijkt toch iedereen naar je rondetijd. Je ziet er absoluut stom uit als je crasht, maar je slaat ook een flater als je te langzaam bent. Het valt nog niet mee.”