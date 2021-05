Nikita Mazepin liep op weg naar de negentiende positie tijdens de GP van Portugal een tijdstraf van vijf seconden op door een aanvaring met Sergio Perez. De Red Bull-coureur lag aan de leiding toen hij de Rus van Haas op een ronde wilde zetten. Mazepin was op zijn beurt net uit de pits gekomen en had niet door dat de leider hem wilde dubbelen. Het gevolg was dat de rookie gewoon instuurde in bocht 3, waardoor Perez een uitwijkende actie moest ondernemen. Hij dacht daarbij schade te hebben opgelopen, maar dat bleek gelukkig voor de Mexicaan niet het geval.

Voor Mazepin betekende dat dus wel een tijdstraf. Normaal gesproken krijgen coureurs pas een straf als zij meerdere keren de blauwe vlag negeren, maar bij Mazepin was dat niet het geval doordat hij net uit de pits kwam. Toch zag F1-wedstrijdleider Michael Masi voldoende reden om de Rus een straf van vijf seconden te geven. “Bij Nikita’s straf draaide het niet echt om het aantal blauwe vlaggen die genegeerd werden. Het was meer het incident met Sergio in bocht 3 en de bijna-botsing die onder blauwe vlaggen werd veroorzaakt. Het ging niet om het aantal panelen, maar om het feit dat hij niet op het eerst mogelijke moment aan de kant ging en daardoor bijna een botsing veroorzaakte.”

Haas F1-teambaas Guenther Steiner voelde na de tweede F1-race ooit op Portimao niet de behoefte om Mazepin de les te lezen rond het voorval met Perez. De markante Italiaan stelt dat in deze situatie, waarbij de coureur uit de pits komt, de verantwoordelijkheid ook grotendeels bij het team ligt om de rijder goed te coachen. “Ik denk dat zijn lichtjes voor de blauwe vlag [op het stuur] heel laat aan gingen, hij was toen al voorbij bocht 2. We moeten duidelijk onze communicatie verbeteren voor als je uit de pits komt en er iemand aankomt”, luidt de duidelijke conclusie van Steiner.

Na afloop van de race zocht Mazepin Perez op, waarbij hij zijn excuses voor het voorval aanbood. “Ik denk niet dat het met opzet gebeurde en uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Het ziet er natuurlijk nooit goed uit, maar ik denk ook dat de vijf seconden straf weinig verschil maakte”, stelt Steiner achteraf. Dat is een terechte conclusie, want Mazepin kwam op grote achterstand als laatste over de finish. “Ik denk dat Checo het uiteindelijk ook accepteerde. Nikita heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Hij zei: ‘het was oprecht een fout, er zat verder geen intentie achter’. Dit soort dingen gebeuren.”