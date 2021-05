Het was een opvallend moment tijdens de Portugese Grand Prix: Mercedes-baas Toto Wolff meldde zich via de teamradio bij Valtteri Bottas, die hij een aantal bemoedigende woorden toesprak. De 31-jarige Fin was in achtervolging op Max Verstappen voor de tweede positie toen zijn baas via de radio vertelde: “Jaag hem op, Valtteri, je bent de snelste auto.” Daarmee gaf Wolff gehoor aan een oproep van Bottas, die vorig jaar vroeg om meer feedback van de Oostenrijkse teambaas. Veel geluk bracht de boodschap ditmaal niet: niet veel later kampte de coureur met een sensorprobleem, dat hem zo’n vijf seconden en de kans op een aanval op P2 kostte.

Wolff stelt dat hij ervan geniet om tijdens de race boodschappen over te brengen aan Bottas. “We hebben erover gesproken en ik geniet er ook van, want ik ben zo gepassioneerd over dingen dat het goed is om een uitlaatklep te hebben richting Valtteri. Ik dacht dat het goed werkte”, vertelde hij na de race op Portimao. Hij zag echter dat zijn radiobericht deze keer niet het gehoopte effect had. “Misschien moet ik de volgende keer mijn mond maar houden of het in ieder geval met hem bespreken. Ik moet nog eens met hem praten. Hij is mentaal sterk, als je zag hoe hij zich herstelde van vorig weekend [in Imola]. Hij was hem echt aan het bijhalen en opjagen, maar het vlakte een beetje af toen ik op de radio kwam. Misschien moet ik dat in de toekomst niet meer doen.”

Bottas begon de GP van Portugal vanaf pole-position, maar de nummer twee van de afgelopen twee seizoenen kon dat in de race niet vasthouden. Lewis Hamilton en Verstappen kwamen hem achtereenvolgens voorbij, waarna hij door het sensorprobleem definitief genoegen moest nemen met P3. Hoewel de bemoedigende woorden van Wolff deze keer niet het gehoopte effect hadden, stelt Bottas dat hij dergelijke berichten graag hoort. “Er zijn veel momenten geweest dat hij de radio opende om iets te zeggen. Het is allemaal ondersteunend en het laat zien dat er steun en passie achter zit. Dat kan nooit kwaad. Uiteraard geef ik op de baan altijd alles wat ik heb, maar ja, het is goed.”