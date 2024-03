Ilott vervangt geblesseerde Malukas bij McLaren in St. Pete

Het was de bedoeling dat David Malukas in St. Pete, Florida, zijn Arrow McLaren-debuut zou maken, maar door een mountainbike-incident wist hij al dat hij de openingsrace zou missen. Hij brak bij het ongeluk namelijk zijn linkerpols en is daarvan herstellende. Malukas moest na het incident, dat drie weken geleden plaatsvond, nog zeker zes weken herstellen. Het team heeft nu Callum Ilott opgeroepen als invaller voor de Amerikaan, waardoor de Brit achter het stuur zal kruipen van de auto met startnummer zes. Hij viel al in tijdens de tests op Homestead-Miami en mag nu dus ook de race in St. Petersburg op zich nemen.

Ilott is geen onbekende in de IndyCar. Hij reed de afgelopen drie jaar 36 races namens Juncos Hollinger Racing. De voormalig Ferrari-junior haalde in vijf gevallen de top-tien. Het gaat voorlopig om een eenmalige deal met Ilott, al zou het zomaar kunnen dat hij nog eens moet invallen omdat twee weken na St. Pete de bijzondere '1 Million Dollar Challenge' plaatsvindt op Thermal Club - een race die niet meetelt voor het kampioenschap. Arrow McLaren stelt dat het zijn 'opties blijft evalueren voor de rijderssamenstelling voor toekomstige tests en races terwijl David herstelt'.

Ilott leeft mee met David en het team. "Het is niet makkelijk om in deze positie te zitten, zeker zo vlak voor de start van het seizoen", zegt Ilott. "Ik wens hem het allerbeste en een spoedig herstel." Ilott komt voor deze openingsrace van de IndyCar overgevlogen vanuit Qatar, waar hij net de eerste race van het World Endurance Championship-seizoen heeft afgewerkt voor Jota Sport in de Hypercarklasse.

Ilott was vorig jaar regelmatig een hoofdrolspeler in de IndyCar, al was dat wel in een negatieve context. De Brit was namelijk teamgenoot van de Argentijnse Agustin Canapino en door incidenten op de baan kwam het zelfs tot doodsbedreigingen op sociale media. Ilott verloor zijn zitje bij Juncos Hollinger aan Romain Grosjean, die overkomt van Andretti Global. In zijn twee fulltime-seizoenen bij het team kwam Ilott tot de twintigste en zestiende plaats in het kampioenschap. Dat was voor beide partijen reden genoeg om de samenwerking per direct te stoppen.