Vasseur heeft geen spijt van Ferrari-strategie in Australische Grand Prix

Fred Vasseur heeft uitgelegd waarom noch Charles Leclerc noch Lewis Hamilton een pitstop maakte tijdens de virtual safety car in de Grand Prix van Australië. Tot het moment van die VSC konden beide Ferrari's gelijke tred houden met de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, maar daarna konden die twee op vers rubber wegrijden.

Een bliksemstart van Leclerc bracht hem vanaf de vierde startplek meteen aan de leiding op Albert Park. In de eerste tien ronden wisselde hij meerdere keren van positie met Russell in de strijd om de wedstrijdleiding. Toen echter in ronde 11 de Red Bull van Isack Hadjar stilviel en een virtual safety car werd afgekondigd, bleven beide Ferrari's buiten terwijl de Mercedessen binnenkwamen voor nieuwe banden.

Hamilton uitte zijn zorgen over de boordradio: "Minstens één van ons had naar binnen moeten gaan", suggereerde de Engelsman. Kort daarna volgde nog een VSC-situatie toen Valtteri Bottas in ronde 16 uitviel. Nog eens vijf auto's maakten een pitstop, maar de ingang van de pitstraat werd al snel gesloten om de gestrande Cadillac weg te slepen. Dat was volgens Vasseur "ongelukkig", vertelde hij aan Sky Italia.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton vechten om positie met George Russell. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Leclerc maakte uiteindelijk een reguliere pitstop in ronde 25, gevolgd door Hamilton drie ronden later, maar op dat moment had Mercedes al een beslissend voordeel opgebouwd op weg naar een 1-2-finish. Vasseur ging na de race tegen de schrijvende pers verder in op de situatie. "Op het moment van die VSC verwachtte niemand een éénstopstrategie. Wij mikten op wat voor ons optimaal was, en dat was langer doorrijden", nam hij het op voor de strategisten van Ferrari. "En als we realistisch zijn: gisteren waren ze [Mercedes] acht tienden sneller dan wij. Het probleem zit niet in de strategiekeuze, maar simpelweg in het pure tempo."

Ze waren gewoon te snel

"Ik denk dat het tempo van Mercedes beter was dan dat van ons", vervolgde Vasseur. "Zelfs toen zij pitten waren ze drie à vier tienden sneller dan wij. Dat tempo hielden ze de hele stint vast. Oké, misschien konden we in het begin wat meer vechten, maar dan hadden we de banden waarschijnlijk harder moeten pushen."

Vasseur kijkt met een goed gevoel terug op de openingsrace van het seizoen, ondanks dat Leclerc en Hamilton uiteindelijk als derde en vierde eindigden, op 16 seconden van racewinnaar Russell. "Ik heb geen spijt van de strategie en ook geen spijt van het tempo van vandaag", benadrukte hij. "We hebben een stap gezet ten opzichte van gisteren. Laten we ons nu richten op China."