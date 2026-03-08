Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Zowel Lewis Hamilton als zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc begonnen sterk aan de Grand Prix van Australië. Leclerc pakte bij de start meteen de leiding door polesitter George Russell te passeren, waarna de twee coureurs in de openingsfase een fel duel uitvochten. Hamilton mengde zich niet veel later in diezelfde strijd en het trio sloeg een flink gat met de rest van het veld.

Twee incidenten zorgden echter voor virtuele safety cars, en waar Russell meteen naar binnen ging voor nieuwe banden, besloot Ferrari zowel Leclerc als Hamilton niet naar binnen te halen. Of door die beslissing de Scuderia een overwinning in rook zag opgaan is moeilijk te zeggen. Hamilton zelf zette tijdens de race vraagtekens bij het besluit, maar wilde dat besluit achteraf eerst analyseren.

"Ik moet er nog eens naar kijken, maar over het algemeen ben ik heel trots op het team", vertelde Hamilton aan Sky Sports F1. "Ze hebben geweldig werk geleverd om de auto op dit niveau te krijgen. Natuurlijk zijn we nog niet zo snel als Mercedes en hebben we werk te doen, maar we hebben wel een gevecht."

De Engelse coureur finishte uiteindelijk dus als vierde, op een seconde van teamgenoot Leclerc die wel naar het podium mocht. Hamilton had het naar eigen zeggen enorm naar zijn zin gehad op de baan. "Het was een hele leuke race en ik voelde me goed. Met nog een paar ronden had ik Charles kunnen pakken, dus het tempo was er. Er is veel positiefs om mee te nemen."

Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli met elkaar in gevecht in Melbourne. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stappen te zetten

Op de vraag of het resultaat op het atypische circuit van Melbourne een realistisch beeld gaf van Ferrari’s snelheid, wees Hamilton erop dat juist de kwalificatie een vertekend beeld had gegeven. "Ik was eigenlijk het hele weekend sterk, maar in de kwalificatie kwam onze echte snelheid er niet uit. We hadden een paar problemen in de kwalificatie, waardoor ik verder naar achteren startte dan eigenlijk had gemoeten." Daardoor ging Ferrari volgens Hamilton enigszins in het onbekende de race in. "Voor de race wist eigenlijk niemand precies wat het echte tempo zou zijn, maar vanaf het begin voelde ik me goed."

Toch erkent Hamilton dat Ferrari nog een flinke stap moet zetten om Mercedes structureel te kunnen verslaan. "Zoals gezegd, er is veel positiefs te melden, maar we hebben nog veel werk te doen om Mercedes bij te halen. Het is echter niet onmogelijk. Ik geloof dat we het gat kunnen dichten. Het zal niet makkelijk worden, want het verschil is best groot, vooral over één ronde."

Volgens Hamilton is het nu belangrijk dat Ferrari moet begrijpen waar het verschil vandaan komt. "We moeten uitzoeken of het aan het motorvermogen ligt of aan de batterij. In de bochten zijn de auto’s namelijk ongeveer even snel, dus we moeten er bovenop blijven zitten."