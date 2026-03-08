F1-update: Max Verstappens mening over F1-regels onveranderd, hoe soeverein is Mercedes?

George Russell heeft zoals verwacht de eerste race van het Formule 1-seizoen 2026 gewonnen. In het begin nam Ferrari het heft in handen, maar de Scuderia ging strategisch wederom de mist in. Dat gezegd hebbende, had Mercedes volgens Frederic Vasseur ook gewoon meer snelheid. Het gold ook ten opzichte van de klantenteams, waarover het in de paddock veelvuldig ging na afloop. Die klantenteams hadden in Bahrein namelijk een andere spec van de Mercedes-motor gekregen, waardoor het fabrieksteam qua kennis alvast een voordeel kon opbouwen. Onder meer Andrea Stella en James Vowles hebben zich daarover uitgelaten. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de algehele amusementswaarde en coureurs die nog steeds erg kritisch zijn op het reglement – waarbij Lando Norris overigens nog een stap verder ging dan zaterdag. Tot slot aandacht voor de race van Max Verstappen en de voorspelling van Laurent Mekies over de rangschikking die bleek te kloppen.

