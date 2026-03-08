F1-update: Max Verstappens mening over F1-regels onveranderd, hoe soeverein is Mercedes?
De zege van Mercedes, het grote verschil met de klantenteams, de voorspelling van Red Bull die is uitgekomen en nieuwe klachten over het reglement: dit en meer in een nieuwe F1-update.
George Russell heeft zoals verwacht de eerste race van het Formule 1-seizoen 2026 gewonnen. In het begin nam Ferrari het heft in handen, maar de Scuderia ging strategisch wederom de mist in. Dat gezegd hebbende, had Mercedes volgens Frederic Vasseur ook gewoon meer snelheid. Het gold ook ten opzichte van de klantenteams, waarover het in de paddock veelvuldig ging na afloop. Die klantenteams hadden in Bahrein namelijk een andere spec van de Mercedes-motor gekregen, waardoor het fabrieksteam qua kennis alvast een voordeel kon opbouwen. Onder meer Andrea Stella en James Vowles hebben zich daarover uitgelaten. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de algehele amusementswaarde en coureurs die nog steeds erg kritisch zijn op het reglement – waarbij Lando Norris overigens nog een stap verder ging dan zaterdag. Tot slot aandacht voor de race van Max Verstappen en de voorspelling van Laurent Mekies over de rangschikking die bleek te kloppen.
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Russell wil dat F1-regels 2026 kans krijgen: "Iedereen levert snel kritiek"
Herlings luistert Honda-debuut op met dubbele MXGP-zege in Argentinië
Officieel: Max Verstappen neemt deel aan de 24 uur van de Nürburgring
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties