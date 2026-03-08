51 seconden achterstand: McLaren heeft huiswerk te doen, beaamt Stella
McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht dat het tijd kost om Mercedes bij te halen in 2026. Na de GP van Australië spreekt hij over een mogelijke achterstand van tot één seconde per ronde.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Andrea Stella heeft toegegeven dat het tijd zal kosten om Mercedes bij te halen in het Formule 1-seizoen van 2026. Na de Grand Prix van Australië sprak de teambaas van McLaren over een achterstand die kan oplopen tot een seconde per ronde.
George Russell leidde Mercedes naar een 1-2 in de seizoensopener in Melbourne, nadat hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in de kwalificatie al had verslagen. Op zaterdag had Mercedes een voorsprong van minstens zeven tienden op de overige tien teams. Met dat statement maakte het team uit Brackley de favorietenrol waar die het tijdens de wintertests had opgebouwd.
Ferrari probeerde zondag nog tegenstand te bieden, met Charles Leclerc die op een gegeven moment met Russell vocht om de leiding. Uiteindelijk eindigden Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton als derde en vierde, terwijl McLaren met Lando Norris als vijfde over de streep kwam, 51 seconden achter Russell. Teamgenoot Oscar Piastri was op dat moment allang op weg naar huis, na een crash in de installatieronde.
Zelfde Mercedes-motor
De grote achterstand van bijna een seconde per ronde op Mercedes is zorgwekkend voor de regerend constructeurskampioen, zeker omdat McLaren gebruikmaakt van dezelfde krachtbron als de Zilverpijlen. Stella had voorafgaand aan het weekend in Melbourne echter al een moeilijke seizoensstart voorspeld. "Het gat vandaag was even groot - en misschien zelfs groter - als in de kwalificatie van gisteren", zei Stella, die voorlopig nog voor een raadsel staat. "We zijn nog steeds enigszins verbaasd over het verschil dat we in de data zien tussen de snelheid van onze auto en die van andere auto's met dezelfde motor. Dat wijst er duidelijk op dat we beter moeten begrijpen hoe we de motor optimaal moeten benutten, zeker met de complexiteit van de nieuwe reglementen van 2026."
En dus is er werk aan de winkel voor McLaren. "We moeten een manier vinden om meer uit de krachtbron te halen en tegelijkertijd de auto verder ontwikkelen", aldus Stella. "Het zal echter een paar races duren voordat we met grote upgrades komen. Daarom moeten we er in de eerste races voor zorgen dat we het maximale halen uit de auto in zijn huidige configuratie. We hebben duidelijk werk te doen en het gat lijkt momenteel ergens tussen een halve seconde en een seconde te liggen."
