Formule 1 GP van Australië

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

McLaren-coureur Oscar Piastri zegt dat hij "geschokt en verrast" is door zijn crash voorafgaand aan de race, waardoor hij niet van start kon gaan in de Formule 1 Grand Prix van Australië.

Laurens Stade Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Oscar Piastri, McLaren

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Veertig minuten voor de start van de race verliet Oscar Piastri de garage voor de gebruikelijke verkenningsronden naar de grid, terwijl teams hun laatste controles uitvoeren. Maar bij het uitkomen van bocht 4 verloor Piastri plotseling de controle over zijn McLaren toen hij over de kerbstones op de exit reed, waarna zijn MCL40 spinde en links van de baan in de muur terechtkwam.

De als vijfde gekwalificeerde Piastri bleef ongedeerd, maar de voorkant van zijn McLaren raakte zwaar beschadigd. Zijn rechtervoorwiel en ophanging liepen onherstelbare schade op, waardoor de Australiër zijn auto ter plekke moest parkeren en teleurgesteld wegliep van de crash.

Lees meer:

In zijn eerste reactie na het incident zei Piastri dat hij "geschokt en verrast" was door hoe plotseling hij de controle over de auto verloor. "Ik ben gewoon teleurgesteld", zegt hij. "Zo'n situatie zou gewoon niet mogen gebeuren. Dus het is natuurlijk erg teleurstellend."

"Eigenlijk [ben ik] vooral geschokt en verrast. Ik stond al achterstevoren voordat ik überhaupt echt kon reageren. Het gebeurde allemaal heel snel. Maar crashen nog voordat je aan de race kunt beginnen is een situatie die gewoon niet zou moeten gebeuren", aldus de Australiër, die zijn thuisfans geen goede race kon geven.

Moeilijk te accepteren

Het incident vertoonde enige gelijkenis met de crash van Andrea Kimi Antonelli tijdens de derde vrije training, toen de Italiaan de controle verloor over zijn auto nadat hij bij het uitkomen van bocht 1 over de kerbstones reed en een hobbel raakte.

Gevraagd of er een fundamenteel probleem zit in de nieuwe Formule 1-auto's van 2026 en hun agressieve koppelafgifte, zei Piastri dat hij een onverwacht grote vermogensboost kreeg van de Mercedes-motor, al wees hij ook deels naar zichzelf.

Oscar Piastri kon niet deelnemen aan zijn thuisrace door een crash op weg naar de startgrid.

Oscar Piastri kon niet deelnemen aan zijn thuisrace door een crash op weg naar de startgrid.

Foto door: Mark Horsburgh / LAT Images via Getty Images

"Er speelden een paar dingen tegelijk", legt hij uit. "Het eerste wat ik wil benadrukken is dat een groot deel ook aan mij lag. De banden waren koud. Ik heb die kerbstone op de exit het hele weekend gebruikt, maar dat hoefde niet. Tegelijk kreeg ik ongeveer 100 kW extra vermogen dat ik niet had verwacht, en dat is niet weinig."

"Het moeilijke om te accepteren is dat alles eigenlijk normaal werkte. Het is gewoon een gevolg van hoe de motoren met deze regels moeten functioneren. Dat maakt het lastig te accepteren. Het zou bijna makkelijker zijn als we gewoon konden zeggen dat het koude banden waren en dat ik te optimistisch was. Maar als er nog zo'n extra factor bij komt, maakt dat het alleen maar pijnlijker."

