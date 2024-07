Formule 1 gaat samenwerking aan met stichting van Lewis Hamilton

Mission 44 is in 2021 opgericht om meer diversiteit en inclusiviteit in motorsport te bewerkstelligen. Het doel is nu omarmd door Formule 1 en is er een samenwerking met de stichting aangekondigd. Het eerste samen georganiseerde evenement vindt komend weekend in Silverstone plaats. Engineers uit de Formule 1 en Motorsport Engineering-studenten uit het Verenigd Koninkrijk die gesteund worden door Misson 44 gaan een netwerkbijeenkomst houden.

Vanuit Mission 44 is er veel blijdschap over de bekendmaking van de samenwerking. "Toen Lewis Hamilton drie jaar geleden Misson 44 opzette, was de duidelijke ambitie dat er een eerlijkere, meer inclusieve toekomst voor jonge mensen over de hele wereld komt", vertelt CEO Jason Arthur. "Samen met de Formule 1 zal er gewerkt worden aan meer bewustzijn en toegankelijkheid voor jonge mensen. Zij kunnen - ongeacht hun achtergrond - dan slagen. Veranderingen op dit vlak kunnen alleen wanneer er collectieve actie wordt ondernomen. We zijn blij met dit partnerschap met Formule 1 en willen de diversiteit in motorsport naar het volgende niveau te brengen."

Ook vanuit de Formule 1 wordt de samenwerking met gejuich ontvangen. "De laatste jaren hebben we met veel plezier Misson 44 ondersteund in hun missie om de sport diverser te maken en studenten en jonge mensen met F1 in aanraking te laten komen", vertelt Ellen Jones, een van de directeuren van de koningsklasse van de autosport. "We kijken uit naar deze vernieuwde samenwerking met Misson 44. We zijn benieuwd hoeveel deuren opengaan waarmee we de nieuwe generatie kunnen inspireren."

Misson 44 publiceerde begin dit jaar voor het eerst cijfers over hoeveel mensen geholpen zijn door de stichting. Volgens Jamie Elbenfein - een van de directeuren van de stichting - vertelde dat er 300.000 jongeren in het Verenigd Koninkrijk geholpen bij en richting een studie in de engineering.