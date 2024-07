Pérez moet Red Bull F1-zitje afstaan aan Hadjar in VT1 Silverstone

Een verandering bij Red Bull Racing tijdens de Formule 1 Grand Prix van Silverstone. Niet Sergio Pérez, maar juniorcoureur Isack Hadjar gaat de eerste vrije training namens de Oostenrijkse renstal afwerken. Het is de eerste keer dat Red Bull een rookie inzet, later dit jaar moet het team dat nog een keer doen. In die sessie wordt Max Verstappen vervangen door een rookie.

Hadjar is een bekende coureur vanuit het Red Bull Junior Team. De coureur rijdt in de Formule 2 en is daar bezig aan een opvallend seizoen. De Fransman rijdt namens Campos Racing in het kampioenschap en staat tot nu toe tweede, op een handvol punten van kampioenschapsleider Paul Aron. In de races kende de Hadjar - waar adviseur Helmut Marko een hoge pet van op heeft - vooral veel pech. Een paar keer viel de Parijzenaar uit met technisch malheur. Desondanks staan er al twee hoofdraces op zijn naam. Zowel in Melbourne als op Imola was de rijder het snelste.

Het is voor Hadjar niet de eerste keer dat hij een eerste vrije training namens een team werkt. Vorig seizoen reed hij namens AlphaTauri de eerste sessie in Mexico, waarna de Franse coureur in Abu Dhabi in een Red Bull mocht plaatsnemen. In de twee oefensessies kwam hij twee keer tot een zeventiende stek.

Voor Pérez betekent het dat hij geen eerste training mag afwerken, terwijl dat gezien zijn huidige vorm meer dan welkom was geweest. Volgens bronnen van Motorsport.com staat hij ondanks een contractverlenging serieus onder druk. Prestatieclausules in het contract maken volgens de bronnen mogelijk dat de routinier toch aan de kant kan worden gezet. De Mexicaan is bezig met een matige reeks na de Grand Prix van Miami. In vijf races daarna kwam hij niet verder dan twee zevende plaatsen en een P8.