Pierre Gasly onderweg naar gridstraf voor GP van Groot-Brittannië

De Fransman heeft in Engeland een nieuwe batterij in zijn auto nodig. Aangezien de coureur uit Rouen er dit jaar al twee gebruikt heeft, het maximum aantal exemplaren dat voor dit motorelement staat, loopt hij dit weekend een gridstraf op. Het Alpine Formule 1-team heeft daarop besloten om gelijk maar alle onderdelen van de power unit te vervangen.

"We moesten de batterij vervangen", laat Pierre Gasly aan Canal+ weten. "We hadden een paar problemen eerder in het seizoen, waardoor we een batterij hadden die defect was en een batterij die al twee of drie keer een waarschuwing had gegeven. Om die reden moeten we de batterij verwisselen, wat ons een gridstraf van twintig plekken oplevert. We grijpen deze gelegenheid aan om gelijk een extra motor te nemen, aangezien ik toch al laatste zou moeten starten."

Een woordvoerder van Alpine bevestigt aan Motosport.com dat alle elementen van de power unit worden gewisseld bij Gasly, die na een stroeve start van het seizoen de afgelopen vier races in de punten eindigde.