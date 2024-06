Op de donderdagochtend voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk onthulden Pierre Gasly en Alpine dat ze de komende jaren met elkaar blijven samenwerken. De coureur heeft een meerjarige deal getekend bij zijn huidige werkgever, waarmee hij in ieder geval tot en met 2026 vastligt. Het brengt een einde aan de voorzichtige geruchten dat de Fransman volgend jaar ergens anders te bewonderen zou zijn. "Er zijn veel gesprekken gevoerd, maar ik had altijd voor ogen om bij Alpine te blijven en daarmee de top te bereiken", legt hij voor de verzamelde pers in Spielberg uit.

Dat is dus ook het doel voor Gasly: Alpine mee laten doen voor de titel. De Normandiër geeft toe dat het een grote uitdaging wordt, zeker gezien de staat waarin de renstal nu verkeert. "De resultaten die we nu hebben geboekt zijn nog niet waar ik van gedroomd heb", vertelt de rijder. "Maar ik ben van mening dat het potentieel groot is. En - ik herhaal - ik heb veel positieve dingen gezien in het team. Niet alleen op de baan, maar ook in de fabriek. Ik volg de ontwikkelingen richting 2026 op de voet en dat is de voornaamste reden waarom ik heb bijgetekend. We beginnen een nieuwe reglementencyclus en daar hebben daar veel over gesproken."

Bij Alpine krijgt Gasly te maken met nieuwbakken adviseur Flavio Briatore. De Italiaan werd tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje gepresenteerd. Voor Gasly is het aantrekken van Briatore geen extra reden om bij te tekenen. "Het gesprek was al maanden bezig, maar het was tijd om mij ergens te committeren. Ik ben heel bij en heel enthousiast dat ik dat hier kan doen, want het is goed om wat stabiliteit in mijn carrière te hebben. Ik ben via Toro Rosso, Red Bull, weer terug [naar Toro Rosso/AlphaTauri], bij Alpine terechtgekomen. De dynamiek was niet altijd goed, maar nu met [Alpine CEO] Luca de Meo en [teambaas] Bruno Famin gaat het heel goed en onze ambities zijn duidelijk."