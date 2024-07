Op 19 juni zijn twee verdachten, een vader en zoon, aangehouden op een parkeerplaats van een supermarkt in het Duitse plaatsje Groß-Gerau op verdenking van een poging tot chantage van de familie van Michael Schumacher. De verdachten, die al voorwaardelijk vrij waren in een andere zaak, claimden toegang te hebben tot documenten die de familie niet in de openbaarheid zou willen hebben. Ze dreigden deze beelden te publiceren op het dark web en eisten miljoenen euro's om dat te voorkomen. Ook zouden ze individuele documenten naar de familie hebben gestuurd om te laten zien dat ze echt over de informatie beschikten.

Het onderzoek naar de zaak loopt sindsdien en de Duitse autoriteiten hebben nu een eerste update gegeven. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten onder meer privéfoto's van Schumacher in handen hadden. "De eerste tussentijdse resultaten van de analyse van de gevonden gegevensbestanden is nu beschikbaar. Deze omvatten fotobestanden met betrekking tot het privéleven van de familie Schumacher", melden de aanklagers in een verklaring. Volgens de lokale krant Südkurier gaat het bovendien om foto's van Schumacher in de periode na zijn skiongeluk in december 2013. Sindsdien is de zevenvoudig F1-kampioen ook niet meer in het openbaar gezien.

Doordat Schumacher uit de openbaarheid wordt gehouden en er al jarenlang geen echte update meer is geweest over zijn gezondheid, is onduidelijk hoe hij er precies aan toe is. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot de nodige speculatie van mensen die claimen bij hem op bezoek te zijn geweest. Daarnaast deed het Duitse tijdschrift Die Aktuelle in april 2023 een duit in het zakje door een interview te publiceren met de voormalig coureur van Jordan, Benetton, Ferrari en Mercedes. De citaten van Schumacher bleken echter door AI gegenereerd te zijn, wat het blad op een rechtszaak kwam te staan. Die werd door de familie gewonnen, waardoor Die Aktuelle een compensatie van 200.000 euro heeft moeten betalen.