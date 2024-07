Albon noemt botsing Verstappen-Norris ‘gewoon een race-incident’

Veel coureurs lijken het niet eens te zijn met de lezing van de stewards dat Max Verstappen voor het merendeel schuld had aan het voorval met Lando Norris op de Red Bull Ring. Onder hen ook Williams-coureur Alexander Albon. “Het was agressief racen”, zegt hij over het duel tussen Verstappen en Norris van afgelopen zondag. “Volgens mij wordt er te veel van gemaakt. De eerste move was volgens mij meer twijfelachtig, als het gaat om 'moving under braking'. Ik geloof niet dat er sprake was van 'moving under braking' toen er contact werd gemaakt. Dat was puur en hard racen.”

Over het moment dat de twee kemphanen met elkaar in aanraking kwamen, vertelt hij: “Het was voor mij gewoon een race-incident. Lando ging voor een gat aan de buitenkant en Max dacht dat er genoeg ruimte was voor Lando. Op papier was die ruimte er ook, maar Lando ging op zo'n agressieve manier naar de buitenste lijn dat hij niet zoveel meer kon bewegen. Hij zat min of meer vast in zijn rechte lijn, want als hij weg had gestuurd [van Verstappen], dan zouden zijn banden uiteindelijk zijn geblokkeerd.” Gevraag naar de tien seconden tijdstraf die Verstappen ontving voor het incident, geeft Albon te kennen: “Als ik Max was, dan zou ik boos geweest zijn als ik daarvoor een straf had gekregen.”

Albon denkt dat het feit dat Verstappen en Norris elkaar steeds vaker tegenkomen op de baan, gevolgen zal hebben voor de vriendschap van de twee. “Ze gaan allebei voor de overwinning, dan lopen de gemoederen nou eenmaal hoog op. Het zal in zekere mate impact wel hebben op hun band, zeker nu McLaren steeds vaker meedoet voor de overwinning. Ik denk dat we hier en gedurende de rest van het jaar meer van dit soort actie gaan zien. Het is niet meer dan logisch dat als tweede coureurs steeds met elkaar om de eerste en tweede plaats vechten, er een grotere kans is dat ze met de wielen tegen elkaar aan komen.”

De Williams F1-coureur ziet ruimte voor verbetering als het om de wedstrijdleiding gaat. “Ze zeggen dat ze consistent willen zijn en de gevolgen van een incident niet meenemen bij het beantwoorden van de vraag of er wel of geen straf moet worden uitgedeeld. Maar van dat laatste is duidelijk wel sprake. Er zijn heel veel momenten geweest die op het randje waren of zelfs erover waarbij de coureurs geen contact maakten, en in die gevallen wordt er vaak niet eens over gesproken. En als er wel over gesproken wordt, dan volgt er een waarschuwing en wordt er geen straf gegeven.“ Albon voorziet een lange rijdersbrief op vrijdag. “Ik kan me zo voorstellen dat deze even zal duren”, aldus de Thai, die verder weinig verwacht van het gesprek met de racedirectie. “Er zal niets gebeuren.”