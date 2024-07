Oliver Bearman: De opmars van de nieuwe Britse F1-ster

Ollie Bearman zette zichzelf in 2021 voor het eerst echt op de kaart door de titel te winnen in zowel het Duits als het Italiaans Formule 4-kampioenschap. De tiener uit Chelmsford had op dat moment al een succesvolle kartloopbaan achter de rug. Bearman was in eerste instantie van plan om in 2020 karting te combineren met F4, want hij werd pas in mei 15 jaar oud. Dat is de leeftijdsgrens om deel te nemen aan de Formule 4, de eerste trede op de ladder richting F1. De uitgestelde seizoenstart door de coronapandemie zorgde ervoor dat hij geen enkel F4-weekend hoefde te missen. Daarmee deed hij waardevolle ervaring op voor zijn indrukwekkende jaar 2021. De toentertijd 16-jarige onderstreepte zijn kwaliteiten met een zege en drie tweede plaatsen in een aantal races in het Brits Formule 3 in datzelfde seizoen. Hij sloot het sterke jaar af met een plekje in de Ferrari Driver Academy.

Na slechts twee seizoenen in de formulewagens betrok hij een appartement in Maranello, waar hij trainde en veelvuldig in de simulator zat. Bovendien ging hij deel uitmaken van het British Racing Drivers’ Club SuperStars-programma. Zijn carrière zat overduidelijk in de lift. Veel rijders kiezen na de Formule 4 voor de Formula Regional European, maar na achttien overwinningen verdeeld over drie kampioenschappen in 2021, stapte Bearman direct over naar het FIA F3-kampioenschap. Dat was een switch van 160 pk naar 380 pk, plus een flinke extra hoeveelheid downforce. “De overstap maken na het winnen van de titels in het Italiaans en Duits F4-kampioenschap is iets wat niet onderschat mag worden. Het is een grote stap, met heel veel nieuwe dingen die ik moet leren en doen”, zo zei hij in 2022.

Bearman overtrof de verwachtingen in zijn F3 rookie seizoen in 2022, waardoor Ferrari hem een jaar eerder dan gepland een kans in de F2 moest geven. Foto door: Formula Motorsport Ltd

Ondanks de grote stap, maakte Bearman indruk tijdens de seizoensopener in Bahrein. Met topteam Prema Racing won hij de eerste race, al moest hij de zege later inleveren vanwege een track limits-overschrijding. In Imola bleven punten uit, maar daarna had hij de smaak te pakken. Met vijf podiumplaatsen in zeven races, met als hoogtepunt de winst in de sprintrace op Spa, deed hij weer helemaal mee om de titel. In een chaotische slotrace in Monza klom Bearman op van P6 naar de tweede stek en was op jacht naar leider Zane Maloney toen de rode vlaggen gezwaaid werden. Daardoor eindigde hij als derde in de eindstand, slechts zeven punten achter kampioen en huidig Alpine Academy-lid Victor Martins. Desondanks versloeg hij zijn meer ervaren teamgenoten Jak Crawford en Arthur Leclerc, broer van Ferrari-ster Charles.

Door zijn goede prestaties in F3 lag Bearman voor op schema en stapte hij over naar de Formule 2. Hij bleef Prema trouw en vormde een team met Frederik Vesti. Het feit dat de Brit bijna de F3-titel won, dwong Ferrari ertoe om hem in F2 te plaatsen. Het had geen zin om hem nog een jaar in de lagere talentenklasse rond te laten rijden. Maar dat betekende wel weer een nieuwe, grote test. De Deense rijzende ster Vesti won in 2019 de titel in de Formula Regional European, nog voordat Bearman überhaupt de stap naar de formulewagens had gemaakt, en had al races gewonnen in de Formule 2. Vesti streed met de constante Theo Pourchaire om de titel, maar het duurde niet lang of Bearman had de 620 pk sterke Dallara onder de knie. Het hoogtepunt was ontegenzeggelijk de dubbele zege in de straten van Baku. Bearman voegde later in het seizoen nog twee overwinningen toe, beiden in de hoofdrace, in Barcelona en Monza. Dat leverde hem de zesde plaats in de eindstand op. ART-rijder Martins, met een zege ten opzichte van de vier van Bearman, eindigde daar een plekje boven als beste rookie.

Zo’n sterk debuutjaar is vaak een goed platform voor een aanval op de titel in het tweede seizoen, maar Bearman loopt dit jaar tegen twee dingen aan. Ten eerste de nieuwe Dallara Formule 2-bolide, waarmee powerhouse Prema moeite heeft om constant te presteren. Bearman is, net als Mercedes-protegé Andrea Kimi Antonelli, slechts sporadisch in de punten te vinden. De pieken van de Brit zijn hoger, met als voorlopig hoogtepunt de zege in de sprintrace in Oostenrijk, maar toch staat de Italiaan boven hem in het kampioenschap.

Bearman maakte vorig jaar een sterke indruk in de F2 met een clean sweep in Baku. Foto door: Formula Motorsport Ltd

De tweede, positievere, complicatie zijn de F1-activiteiten van Bearman. Hij maakte in 2023 al indruk op Ferrari en partnerteam Haas tijdens zijn optredens in vrijdagtrainingen en de young driver test. De laatste twijfelaars snoerde hij de mond met zijn sensationele optreden in de Grand Prix van Saudi-Arabië eerder dit jaar. Op donderdag 7 maart pakte Bearman de pole-position op het Jeddah Corniche Circuit, met de verwachting de daaropvolgende dag te gaan strijden om de F2-zege. Ferrari-coureur Carlos Sainz moest echter onder het mes vanwege een blindedarmontsteking. Bearman moest als reservecoureur plotseling in de meest iconische bolide van het veld instappen om deel te nemen aan de derde vrije training. In die sessie noteerde Bearman de tiende tijd, 0,698 seconde achter teamgenoot Charles Leclerc. Hij miste vervolgens op slechts 0,036 seconde een plekje in Q3. Het gat ten opzichte van de Monegask was al verkleind tot een halve seconde.

Een combinatie van strategie en goede inhaalacties bracht Bearman op zondag van P11 naar de zevende positie aan de finish. Hij voerde onder meer stevige duels uit met landgenoten Lewis Hamilton en Lando Norris. De jongeling hield het hoofd knap koel en pakte waardevolle punten. Teamgenoot Leclerc werd derde, achter de dominante Red Bulls. “De auto vloog vandaag, dus dat was natuurlijk een grote bonus”, zegt Bearman achteraf. “Ik denk dat we een vlekkeloze race hebben neergezet, geen fouten, en dat was precies wat we wilden. Ik denk dat ik het aardig heb gedaan.”

Anderen waren lyrischer. Ferrari F1-baas Fred Vasseur noemde het een “mega weekend” van Bearman. Leclerc voegde toe: “Het is een kwestie van tijd voordat we hem permanent in F1 zien”. Met nieuwe VT1-optredens voor Haas op Imola en Barcelona heeft Bearman zijn potje met Formule 1-ervaring verder gevuld, al blijft het lastig in de Formule 2. Ook de rijder zelf erkent dat het een seizoen met twee gezichten is. Het belangrijkste heeft hij echter al op zak: een F1-contract voor 2025.