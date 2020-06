F1 wil in herfst races met beperkt aantal fans organiseren

De Formule 1 presenteerde dinsdag het eerste deel van de nieuwe kalender voor 2020. Daarop prijken acht Europese races, die vooralsnog allemaal zonder publiek afgewerkt zullen worden. Bij de aankondiging maakte de F1 duidelijk dat men nog wel de hoop heeft om later in het seizoen publiek toe te kunnen laten bij de races. Carey heeft in een video-interview met F1.com meer duidelijkheid gegeven over hoe hij dat voor zich ziet. In de herfst zou er in beperkte mate weer publiek toegelaten moeten kunnen worden bij de races, zolang dat maar op een veilige manier mogelijk is.

“Fans zijn enorm belangrijk. Op vele manieren strijden wij voor de fans, dus wij zouden het geweldig vinden om fans bij onze evenementen te hebben. Maar ik denk dat we de vereisten voor de veiligheid en de risico’s die nog bestaan herkennen, en we moeten stappen in die richting zetten”, verklaarde Carey. “In alle eerlijkheid willen we graag fans erbij hebben zodra we denken dat we dat op een veilige manier kunnen doen voor alle betrokkenen, dus de fans en degenen die betrokken zijn bij de sport. We hebben gesproken over het doel om in de herfst fans bij de races te hebben. Het gaan mogelijk niet tot de nok toe gevulde tribunes zijn, maar evenementen met op beperkte schaal fans erbij. Ik denk dat het een doel is om er weer fans bij te kunnen hebben, maar het is pas een realistisch doel als wij geloven dat we het op een veilige wijze kunnen doen."

Begin juli hervat de Formule 1 het seizoen met de eerste Grand Prix van het jaar in Oostenrijk. Ondanks de nog geldende beperkingen meent Carey dat dit het juiste moment is om weer te gaan racen. “Het lijkt mij dat we echt een verlangen hebben in een groot deel van de wereld om terug te keren naar het leven zoals we dat kenden. We willen dat veilig en op de juiste manier doen. We staan zeker niet alleen, andere sporten worden weer opgestart, andere organisaties weer opengaan. Ik volg het meer als een leek, maar landen als Italië lijken weer open te gaan met bepaalde richtlijnen en beperkingen. Maar een groot deel van de wereld zet een stap vooruit.”

Met medewerking van Adam Cooper