Sauber-manager over Leclerc: "Mix van Raikkonen en Schumacher"

Leclerc debuteerde in 2018 in de Formule 1 bij Sauber, dat tegenwoordig als Alfa Romeo door het leven gaat. Bij dat team bracht de Monegaskische coureur slechts één seizoen door: daarna werd hij door Ferrari weggeplukt bij het Zwitserse team om de teamgenoot van Sebastian Vettel te worden. In zijn eerste seizoen bij de Scuderia liet Leclerc mooie dingen zien: hij startte zeven keer van pole position, won twee races en bleef zijn zeer ervaren teamgenoot voor in het kampioenschap. Na afloop van het seizoen werd hij beloond met een nieuw, opgewaardeerd contract dat hem tot eind 2024 aan Ferrari verbindt.

Zehnder is al jaren de teammanager van Sauber en in 2018 werkte hij een jaar samen met Leclerc. Hij merkte meteen dat hij met een bijzonder talent werkte. “Het was een heel goed en heel interessant seizoen om weer met een jonge jongen te werken”, vertelde hij aan Motorsport.com voor een serie interviews ter ere van 50 jaar Sauber in de autosport. “We hebben dit eerder gedaan, maar voor het eerst in lange tijd hadden we een nieuwkomer, een zeer bijzondere coureur met een heel bijzondere houding. Ik heb nooit eerder een coureur als Charles gezien, en het was als een beloning voor al het werk en de moeilijke tijden die we hadden om weer met zo’n jongen te werken. Ik heb altijd gezegd dat hij wat mij betreft qua snelheid is zoals Kimi Raikkonen, met de werkhouding van Michael Schumacher. Geef hem een goede auto en hij wordt wereldkampioen, absoluut.”

Zehnder is al sinds 1987 onderdeel van Saubers autosportprogramma. Hij werkte met Schumacher in de eerste fase van diens carrière, toen de Duitser actief was in de sportscars. Raikkonen leerde Zehnder in 2000 kennen, toen de jonge Fin zich voorbereidde op zijn debuutseizoen in de Formule 1 in 2001. De samenwerking kreeg in 2019 een vervolg toen Raikkonen terugkeerde naar Hinwil, waar het team inmiddels Alfa Romeo Racing heette.

Het potentieel van Leclerc werd niet alleen door Zehnder opgemerkt. Ook zijn meer ervaren teamgenoot bij Sauber in 2018, Marcus Ericsson, erkende het talent van de inmiddels 22-jarige coureur. “Ik kon meteen zien dat deze jongen bijzonder is, dat dit een bijzonder talent is”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Toen ik hem naar Ferrari zag vertrekken en het tegen Vettel zag opnemen, wist ik dat hij heel competitief zou zijn – maar misschien niet dat hij zo goed zou zijn als hij was in pas zijn eerste jaar bij Ferrari. Ik kon zien dat hij een heel, heel speciale coureur en een bijzonder talent is. Hij heeft me absoluut laten zien wat voor soort coureur ik ben. Ik denk dat de manier waarop hij vorig jaar bij Ferrari racete daar ook mee geholpen heeft.”

Met medewerking van Luke Smith