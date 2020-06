Wolff: 'Grootste deel fans tegen reversed grid-kwalificaties'

Het plan om te experimenteren met de startopstellingen van de Grands Prix was afkomstig van Liberty Media en werd vorige week in een vergadering met de teambazen besproken. Het plan behelste dat er op twee zaterdagen (die van de GP van Stiermarken en de 70th Anniversary GP op Silverstone) geen reguliere kwalificaties zouden zijn, maar kwalificatieraces. De uitslag van die sprintraces zouden dan de startopstelling voor de zondag bepalen.

Mercedes was van meet af aan tegen dit plan en omdat een dergelijke regelwijziging unanimiteit vereist, is het dan ook van tafel. In gesprek met een aantal media waaronder Motorsport.com legde Wolff uit waarom Mercedes tegen het voorstel was. “Het lijkt er op alsof we in de Formule 1 steeds weer oude ideeën nieuw leven inblazen die eerder al zijn geananlyseerd en afgewezen. Dan opeens vindt iemand het weer een geweldig plan en staat het opeens weer op de agenda."

Wolff noemende drie inhoudelijke redenen waarom Mercedes niet met het plan akkoord ging. “Ten eerste, ik geloof dat Formule 1 een meritocratie is, oftewel: de beste persoon in de beste machine wint. We hebben geen trucje nodig zoals het omkeren van het startveld om spannender races te hebben.”

“Ten tweede”, vervolgt Wolff zijn betoog. “Ik weet vanuit touring car races dat als je de uitslag van één race gebruikt om de startvolgorde van de volgende te bepalen, het een handig hulpmiddel wordt bij het bepalen van de strategie. Stel je voor dat een coureur het tijdens de eerste race op Spielberg het niet goed doet en het team besluit om de auto aan de kant te zetten. Die auto start de volgende kwalificatierace dan vanaf pole position. En als die auto tijdens die kwalificatierace voor een aantal middenvelders staat, staat ‘ie ook op zondag vooraan en wint hij de race. Er zullen namelijk auto’s zijn die zullen gaan blokkeren en verdedigen [om hun positie te verdedigen]. Voor de snellere auto’s achteraan betekent dit een grotere kans op een uitvalbeurt en dat heeft invloed op het kanpioenschap.”

Tot slot vindt Wolff het ook indruisen tegen de geest van de sport. “Puur bekeken vanuit een standpunt van prestaties: wie er ook de snelste auto heeft – en dat is niet altijd ons team – die wordt ten opzichte van de tweede en derde snelste teams bestraft, omdat die vervolgens voor dat snelste team mogen starten. We weten dat de marges niet erg groot zijn dus het is wat opportunistisch om sommige teams een voordeel te geven.”

Waar Mercedes dus fel tegen de reversed grid is, daar was Red Bull juist voor. Teambaas Christian Horner liet al weten dat hij het zeer teleurstellend zou vinden als de Formule 1 de gelegenheid niet zou aangrijpen om nu te experimenteren. Maar Wolff denkt dat ook de fans niet zitten te wachten op kunstmatige ingrepen. “We hebben gezegd dat het niet de tijd is om te experimenteren met zaken die zelfs de steun ontberen van de Formule 1-fans. Uit een onderzoek bleek eerder dat slechts 15 procent van de fans geïnteresseerd is in omgedraaide startopstellingen.”

Met medewerking van Jonathan Noble