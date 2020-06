Formule 1 hoopt nog altijd op races met publiek in 2020

De gepresenteerde F1-kalender komt volledig overeen met wat Motorsport.com vorige week al wist te melden: Hongarije neemt de bedachte plek van Silverstone over, maar die Britse omloop is nog wel in het schema opgenomen voor een 'double header' later in het seizoen. Daarnaast valt de Grand Prix van Spanje op, die race staat voor het weekend van 16 augustus gepland. De wedstrijd in Barcelona werd jarenlang als het zwakke broertje van de F1-kalender beschouwd, maar is in crisistijd ineens een bondgenoot gebleken - juist door de bereidheid om een race zonder publiek te organiseren.

Races met publiek

Dat laatste is van doorslaggevend belang gebleken: alle races die dinsdag zijn aangekondigd, zullen zonder publiek plaatsvinden. Toch heeft Carey de hoop op krachtmetingen met fans in 2020 nog niet helemaal opgegeven. "We verwachten op dit moment dat het seizoen zal beginnen zonder fans bij onze races, maar we hopen dat de situatie ons in de komende maanden weer in staat stelt om fans op een gegeven moment veilig te kunnen verwelkomen." Die woorden passen bij eerdere uitlatingen van de promotor in Brazilië, die eveneens hoopt op een race met publiek op Interlagos. "De voorbereidingen daarvoor liggen op schema. De race zal zonder problemen en zoals initieel gepland [met publiek] plaatsvinden", liet promotor Tamas Rohonyi aan het zakenblad Forbes weten.

In hoeverre dat streven reëel is valt te bezien, al had de Formule 1 in Oostenrijk wel fans mogen verwelkomen voor beide races. Binnen de huidige regelgeving ging het om vijfhonderd toeschouwers per dag in Spielberg. De organisatie heeft echter geen gebruik gemaakt van die optie. In de besproken veiligheidsplannen ging men uit van races zonder publiek en bovendien zou het aantal van vijfhonderd praktische problemen opleveren. Want wie laat je in dat geval wel en wie niet naar binnen? Wedstrijden zonder publiek hebben derhalve de voorkeur gekregen.

Symboliek van nieuwe kalender

Nog los van deze praktische pijnpunten, telt Carey momenteel zijn zegeningen. "In de afgelopen weken hebben we onvermoeibaar gewerkt met onze partners, de FIA en alle teams om dit begin van de herziene 2020-kalender te creëren, een plan waarmee we op de meest veilige manier kunnen beginnen." De start in Europa met 'double headers' is daardoor logisch. "Verder kijken we ernaar uit om in de komende weken onze volledige kalender te presteren. Maar ik wil nu alvast alle promotors en alle partners bedanken voor hun voortdurende steun aan de Formule 1 in deze tijd." Mede daardoor ligt er immers een herziene planning, waarvan vooral de symbolische betekenis groot is. "De terugkeer van de Formule 1 zal een welkome boost zijn voor sportfans over de hele wereld."