Fire-up: Zo klinkt de Mercedes-motor in de Aston Martin AMR21

De eerste fire-up van een F1-auto is ieder jaar voor alle teams een belangrijke symbolische gebeurtenis. Dat geldt voor Aston Martin in 2021 nog meer dan in andere jaren, want het is de eerste keer sinds 1960 dat de Britse sportwagenfabrikant onder eigen naam op de grid staat in de Formule 1. De afgelopen jaren was het bedrijf titelsponsor van Red Bull Racing, maar met ingang van dit jaar gaat het voormalige Racing Point verder onder de naam Aston Martin. Een keuze die is ingegeven door Lawrence Stroll, die de eigenaar van zowel de autobouwer als het F1-team is.

Wat ondanks de naamsverandering van het team wel hetzelfde is gebleven, is dat de krachtbronnen afkomstig zijn van Mercedes. De Duitse fabrikant is al sinds 2009 motorleverancier van het team dat destijds nog door het leven ging als Force India en ook in 2021 kan het team rekenen op de motoren van McLaren. Eerder deelden McLaren, dat ook Mercedes-motoren gebruikt, en het fabrieksteam van Mercedes al beelden en geluid van de fire-up van hun nieuwe bolide. Ook bij Aston Martin heeft de krachtbron al even gelopen, zo blijkt uit beelden die het team vier dagen voor de presentatie van de AMR21 heeft gedeeld via social media.

De teams zijn inmiddels experts in het verhullen van zoveel mogelijk aanwijzingen over de rest van de bolide en ook uit de video van Aston Martin valt daardoor weinig op te maken over het ontwerp van de nieuwe wagen. Wel is dus al bekend dat de nieuwe bolide van Sebastian Vettel en Lance Stroll de naam AMR21 draagt. Met die auto gaan de coureurs proberen om de derde positie in het kampioenschap voor constructeurs af te pakken van McLaren, dat afgelopen jaar profiteerde van de vijftien punten aftrek voor Racing Point. Duidelijk is ook dat de AMR21 overwegend donkergroen van kleur gaat zijn, hoewel de terugkeer van sponsor BWT er mogelijk voor zorgt dat er ook enkele roze accenten zichtbaar zijn. Woensdag wordt duidelijk of dat daadwerkelijk het geval is en hoe de auto eruitziet, want dan vindt dus de presentatie van Aston Martin plaats.