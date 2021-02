Verstappen vraagt zich af of sprintraces de juiste oplossing zijn

De Formule 1 is al een tijdje naarstig op zoek naar manieren om het spektakel op de baan te verbeteren. Een idee waarmee men al langer loopt, is het houden van een sprintrace op zaterdag, waarvan de uitslag als startopstelling dient voor de Grand Prix op zondag. De Formule 1 heeft besloten hier dit jaar bij een aantal races mee te experimenteren.

Verstappen toonde zich afgelopen week tijdens een online mediasessie geen fan van het idee. De Red Bull-coureur gelooft dat het op de eerste plaats zaak is om met auto’s te rijden die ‘close racing’ mogelijk maken. “Ik vind een race van anderhalf uur juist wel leuk”, liet Verstappen aan onder andere Motorsport.com weten. “Als we goede auto’s hebben waarmee we spannende gevechten kunnen hebben en meer teams in staat zijn om voor de overwinning mee te doen, dan heb je geen sprintraces nodig. Ik denk dat het helemaal niet nodig is om het hele programma op de schop te gooien. We moeten er alleen voor zorgen dat er om de zege wordt gevochten.”

De Nederlander kreeg bijval van zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull Sergio Perez. “Ik denk dat we moeten oppassen dat we niet aan het DNA van de Formule 1 zitten”, sprak de Mexicaan, die dankzij een jaar in de GP2 ervaring heeft met het rijden van sprintwedstrijden. “Het is een dunne scheidslijn waarmee je te maken hebt. Het is een beetje een risico.” Perez vindt het echter wel prima dat de Formule 1 met sprintraces gaat experimenteren. “Ik sta er voor open. Ik weet alleen niet wat ik er precies van moet verwachten en wat de impact van deze verandering zal zijn. Maar het is voor mij wel belangrijk dat de DNA van de Formule 1 intact blijft.”