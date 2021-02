Binotto van plan om enkele Grands Prix te missen in 2021

Vorig seizoen liet Binotto de Grands Prix van Turkije en Bahrein schieten om te bekijken of hij als teambaas ook goed kan functioneren als hij niet op het circuit aanwezig is. De leiding op de baan werd daarbij overgedragen aan sportief directeur Laurent Mekies. Binotto sloeg de races over met het oog op 2021, omdat de Formule 1 dit jaar de grootste kalender ooit afwerkt met 23 races. Tijdens de teampresentatie van Ferrari van vrijdag bevestigde Binotto dat het experiment van afgelopen jaar geslaagd is, want hij is van plan om ook in 2021 niet bij alle races aanwezig te zijn. Dat geldt met name voor de tweede helft van dit jaar, zodat hij zich dan meer kan richten op de voorbereidingen op de grote reglementswijzigingen van 2022.

“Vorig jaar miste ik een aantal races, want uiteindelijk moet ik een heel bedrijf besturen en dat is niet alleen tijdens een raceweekend op een racecircuit”, vertelde Binotto. “Er is veel gaande in Maranello, er zijn veel mensen te managen en te coördineren, maar er is ook veel te doen. Dit jaar wordt hopelijk een kampioenschap van 23 races. Het wordt een heel lang seizoen met een volgepakte tweede helft. Daarnaast staan we ook voor de grote uitdaging van 2022. Mijn intentie is dus om ook in 2021 niet bij alle races aanwezig te zijn. Ik zal zeker onderdeel zijn van de start van het seizoen. Het is belangrijk om te zien waar we aanvankelijk staan en om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt op het circuit. Maar op een zeker punt zal ik races missen om me in Maranello te concentreren op 2022.”

Dat wil echter niet zeggen dat Binotto zich niet met de race-operatie bemoeit als hij achterblijft in Maranello. Mekies krijgt weliswaar de touwtjes in handen, maar het hele weekend staat de teambaas in contact met de rest van het team. “Als ik in Maranello ben, hebben we natuurlijk onze garage op afstand, dus ik sta altijd in direct contact met het circuit. Maar we hebben onze sportief directeur Laurent Mekies op het circuit. Hij heeft inmiddels veel ervaring, ook met ons team. Vorig jaar heeft hij bewezen dat hij in staat is om het hele team gedurende een raceweekend te leiden. Ik voel me dus op mijn gemak met deze keuze en met het feit dat ik soms niet op het circuit ben.”