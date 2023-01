FIA ziet alleen Andretti interesse tonen in plekje op F1-grid

Begin januari liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem via Twitter weten dat de FIA een proces is begonnen waarbij potentiële nieuwe teams hun interesse in Formule 1-deelname kenbaar kunnen maken. Dat deed de Emirati nadat er gedurende 2022 veel aandacht was voor de plannen van Andretti Global, dat graag als elfde team op de F1-grid wil staan. Na de uitspraken van Ben Sulayem zette Andretti de eigen plannen kracht bij door een samenwerking aan te kondigen met General Motors voor de totstandkoming van Andretti Cadillac Racing. Toch werden de plannen binnen de Formule 1 niet met open armen ontvangen, ook maakte F1 zelf kenbaar dat er ook minder zicht- en hoorbare partijen interesse zouden hebben om toe te treden.

Van die interesse heeft men bij de FIA vooralsnog weinig gemerkt, zo zei Ben Sulayem bij de Rally van Monte-Carlo tegen Motorsport.com. Gevraagd naar de reacties op zijn oproep aan partijen om hun interesse kenbaar te maken, antwoordde hij: "Tot nu toe heeft alleen Andretti dat direct naar ons gecommuniceerd." Die interesse komt niet als een verrassing, want vorig jaar sprak Ben Sulayem al diverse malen met Andretti Global-baas Michael Andretti en zijn vader Mario, de F1-wereldkampioen van 1978. Naar aanleiding van de toen gepresenteerde plannen gaf de FIA-topman aan dat een samenwerking met een grote autofabrikant noodzakelijk was.

Onmogelijk om 'nee' te verkopen

Sindsdien heeft Andretti dus een samenwerking met Cadillac aangekondigd, maar dat heeft het sentiment onder de huidige F1-teams niet echt verbeterd. Zo zijn er twijfels over de exacte betrokkenheid van de Amerikaanse autofabrikant. Ben Sulayem zegt echter een goede meeting gehad te hebben met General Motors-president Mark Reuss voordat de directie van de fabrikant groen licht gaf voor de samenwerking met Andretti. "Hoe kunnen we nee zeggen tegen een grote fabrikant?", vraagt hij zich af. "We hebben het over de Verenigde Staten. We hebben daar drie races, dus het is een heel gezonde markt. Maar ik ben niet gekozen om geld te verdienen, ik ben gekozen voor de toekomst van de autosport."

Hoewel Ben Sulayem dus duidelijk de toegevoegde waarde van een extra F1-team ziet voor de koningsklasse, hebben de huidige teams nog altijd twijfels. De verdeling van het prijzengeld speelt daar een rol in, want de teams zullen iets inleveren als er een elfde team bij komt. "Ze zeggen wellicht 'oh, ze pakken ons stukje van de taart. Ja, dat klopt, maar wat wil je dan? Vijf teams uit de sport schoppen, zodat je dan meer geld krijgt?", kraakt Ben Sulayem de kritiek van de teams. "Je kan twee kanten op. Ik wil dat ze slagen, maar om het over meer of minder geld te hebben... Ik bedoel: het budgetplafond was effectief en we proberen het nog effectiever te maken. Stel je voor dat je iedereen 145 miljoen laat betalen. Maar ik kan geen fabrikant tegenhouden. Stel je voor dat ik dat zou doen. Dat is verkeerd."

