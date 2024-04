Mario Andretti over afwijzing F1-project: "Vertel ons wat er echt mis is"

"Ik was beledigd", maakt Mario Andretti zijn onvrede over de opmerkingen van de Formule 1 duidelijk tegen AP. De Formule 1 gaf het project van zijn zoon Michael Andretti nog geen groen licht voor deelname in de komende jaren, al liet het de deur voor een entree in 2028 op een kiertje. Intussen maakt Andretti serieus werk van zijn F1-ambities, want onlangs is een nieuwe fabriek in het Verenigd Koninkrijk geopend. De Formule 1 twijfelde of Andretti Global meteen competitief zou kunnen zijn met plannen om in 2025 al tot de sport toe te treden, aangezien het dan ook afhankelijk is van een klantenmotor.

"Ik vind niet dat we dat verdiend hebben, om eerlijk te zijn", vervolgt Mario Andretti zijn ongenoegen over de houding van de Formule 1 tegenover het project. "Het is een grote investering in deze klasse en je zou denken dat ze zoiets zouden verwelkomen. De waarde van het kampioenschap stijgt zelfs met elf teams in plaats van tien, dus ik weet het niet. Vertel ons wat er écht mis is."

Vanaf 2028 zou Andretti met motoren van General Motors, dat met de Cadillac-naam dan verbonden zou zijn aan het F1-team, kunnen rijden. Suggesties dat GM vervolgens ook motoren aan andere teams zou kunnen leveren, schieten de F1-wereldkampioen van 1978 in het verkeerde keelgat. "Dat is nog zo'n beledigende uitspraak", stelt Andretti. "Wij zijn degenen die [de deal] op tafel kregen en GM heeft alsmaar herhaald: 'Andretti of niks'. En toch probeert [F1] deze te pakken. Er zit een ondertoon in die ik eerlijk gezegd niet begrijp, maar als ze bloed willen zien, dan ben ik er klaar voor."

Gemiste kansen

Volgens Andretti helpt het bovendien niet dat er weinig echte ontmoetingen zijn geweest met de Formule 1 om het project goed door te spreken. In Miami, de aanstaande Grand Prix, ziet de Amerikaan wel kans om het gesprek weer aan te gaan. "We hebben maar één ontmoeting gehad met ze, dat is het probleem", legt Andretti uit. "We hebben er niet genoeg gehad. Daarom verwelkom ik de volgende ontmoeting echt. Laten we gewoon even zitten. Er zijn gemiste kansen geweest, maar we moeten vooruitkijken en niet achterom. Ik blijf hoopvol want we blijven hier naartoe werken. Het is duidelijk gemaakt dat we op tempo zitten en je kunt zien dat we niet alleen maar praten", doelt hij op de fabriek in Silverstone die onlangs geopend is.

"We proberen te zeggen dat we alles zullen doen wat ze van ons vragen", voegt Andretti toe. "'Als er iets is, vertel het ons dan.' Maar ze hebben ons nog niks verteld, behalve smoesjes als 'we willen jullie er niet bij', 'we willen niet dat je in verlegenheid wordt gebracht'. Maar we willen onszelf niet in verlegenheid brengen en het is een feit dat General Motors zo duidelijk heeft gemaakt dat ze enthousiast zijn over dit project. Ze hebben een langetermijnverplichting en ik weet niet wat we nog meer kunnen doen", besluit de Indy 500-winnaar.