Nadat Andretti van het FOM te horen had gekregen dat er geen plek voor het team in de Formule 1 is, is het niet stil gaan zitten. Eind januari kwam het bericht dat F1 voorlopig Andretti niet wil toelaten, maar achter de schermen wordt druk overlegd over een mogelijkheid dat de Amerikanen in 2026 toch op de grid staan. Om bij groen licht niet achter de feiten aan te lopen heeft de renstal in Silverstone een nieuwe faciliteit in gebruik genomen. Woensdag is de locatie officieel geopend.

Het gebouw is meer dan 12.000 vierkante meter groot. Daar is de aerodynamische afdeling nu al aan het werk. Andretti wil ook de mechanische werkzaamheden hier laten uitvoeren. De renstal is ook van plan om binnenkort een aangrenzende faciliteit van 21.000 vierkante meter in gebruik te nemen. In deze faciliteiten moeten de auto's ontworpen worden en het F1-team zal daar het hoofdkantoor plaatsen.

De bouw van de auto's en de R&D-afdeling blijft in Amerika, al wordt daar ook gewerkt aan een nieuwe fabriek. Zij verhuizen naar Fishers, een stadje nabij Indianapolis waar het hoofdkantoor van Andretti Global staat. Ook General Motors heeft een afdeling dat aan de slag gaat met het design en R&D. De werkzaamheden van GM vinden plaats in Charlotte.

Andretti wil dolgraag naar F1

Bij de openingsceremonie maakte teameigenaar Michael Andretti er geen geheim van dat F1 het doel blijft. "We doen aan verschillende raceklassen mee, maar de F1 is de top. Daarom denk ik dat dit voor ons merk iets heel moois zou zijn. Als dat ons lukt, dan hebben we ons doel bereikt", verklaart de Amerikaan. "Wij willen namelijk aan alle grote raceklassen ter wereld meedoen en F1 staat daar bovenaan. Het is iets wat we al jaren willen. Nu zijn we hier in Silverstone en ik heb het gevoel dat we daar [in F1] komen."

Andretti is ondertussen druk bezig met alles klaarmaken voor het geval ze groen licht krijgen. "We zijn een fantastisch team aan het bouwen. Ik denk dat we iets unieks voor F1 aan het creëren zijn. We zijn met wat knappe koppen met niets begonnen en bouwen samen een echt F1-team", jubelt de eigenaar. "Ik denk dat als we eenmaal op de grid staan, dat mensen versteld zullen staan."