Red Bull GmbH, het moederbedrijf van Red Bull Racing, deed de voorbije weken onderzoek naar Christian Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag jegens een medewerkster van het F1-team. Afgelopen woensdag werd bekend dat dit onderzoek is afgerond en dat Horner mag blijven als teambaas van Red Bull Racing.

Daarmee leek de storm voorbij, maar een dag later kreeg de zaak een nieuwe wending: tal van journalisten, teambazen, F1 CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem ontvingen anonieme e-mails, met daarin vermeende bewijsstukken uit het dossier. Over de authenticiteit van de documenten en screenshots is echter niets bekend.

Vrijdag, voorafgaand aan de kwalificatie voor de seizoensopener in Bahrein, ging Horner om tafel met Domenicali en Ben Sulayem. Over de inhoud van dat gesprek zijn geen mededelingen gedaan, maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de FIA zelf een onderzoek gaat instellen. In gesprek met Financial Times zegt Ben Sulayem dat het verkeerd zou zijn om ‘overhaast te handelen’ en zelf actie te ondernemen. “Maar elke klacht die we zelf binnenkrijgen, zullen we wel onderzoeken”, voegt hij eraan toe.

Ben Sulayem baalt van de Horner-soap, vooral met het imago van de Formule 1 in het achterhoofd. “Het beschadigt de sport. Dit is schadelijk op menselijk niveau”, vervolgt de FIA-voorzitter. “Dit is het begin van het seizoen. De Formule 1 is zo populair. We zouden gewoon van de start van het seizoen moeten genieten en naar de competitie kijken. Waarom overschaduwen we dat met negativiteit?”