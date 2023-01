Gasly: "F1-succes bij Alpine geweldige manier om Hubert te eren"

Anthoine Hubert ging in 2017 aan de slag in de GP3 en plakte daar vervolgens nog een jaar aan vast. In zijn tweede volledige seizoen werd de Fransman kampioen in de opstapklasse. Een connectie met het opleidingsprogramma van Renault - dat later Alpine Academy ging heten - was er toen al, maar zijn GP3-titel gaf bij Renault de doorslag om hem vanaf 2019 volledig te ondersteunen. Hij switchte naar de Formule 2 en won races in Monaco en Paul Ricard. Een heftig ongeval op Spa-Francorchamps dat jaar ontnam hem het leven. Pierre Gasly was goed bevriend met Hubert. Samen beklommen ze de Franse autosportladder en zaten ze op dezelfde school. Gasly racet in 2023 voor Alpine en geeft toe dat bij de start van de gesprekken met het Franse merk, zijn gedachten meteen naar Hubert gingen.

"Anthoine was een van Alpine. Het was een Franse rijder en daarom erg geliefd binnen de opleiding. Als coureurs wisten we allemaal dat Alpine graag een Franse coureur naar de top wilde brengen", zei Gasly eind vorig jaar tegen Motorsport.com. "Hij was op weg naar F1. Toen ik de stap naar Alpine maakte schoot dat zeker door mijn hoofd. Deze overstap voelt wat dat betreft als een mooi verhaal. We hadden altijd de gezamenlijke droom om F1 te halen. Zijn droom was om voor Alpine te rijden. Het zou geweldig zijn als ik Anthoine op deze manier kan eren."

Gasly heeft AlphaTauri verlaten en volgt Fernando Alonso op. De Spanjaard maakte een verrassende move naar Aston Martin. De 26-jarige coureur uit Rouen wordt ploegmaat van landgenoot Esteban Ocon en dus komt Alpine, als Frans merk, met een compleet Franse bezetting op de proppen. Gasly stuurde de familie van Hubert kort na het sluiten van de deal een bericht en had zin om tijd met hen door te brengen in de winterstop. "Ik heb een aantal anekdotes die ik later vertel. Deze wil ik eerst met zijn moeder delen. Het zijn absoluut verhalen die me altijd zullen bijblijven."

Om Hubert te herdenken knielt Gasly elk Belgisch Grand Prix-weekend bij de plek waar het vreselijke ongeval gebeurde en legt daar bloemen neer.