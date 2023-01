Na het wegvallen van het Britse Formule 1-team Manor in 2016 doen er tien teams mee aan het kampioenschap. Geruchten over nieuwe teams komen en gaan, maar vanwege het toenemende commerciële succes van de sport, worden een aantal geruchten steeds concreter. Een van die partijen is Andretti Global onder leiding van Michael Andretti, oud-Formule 1-coureur en zoon van enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti. Tot nu toe heeft de FIA de plannen van Andretti nog niet publiekelijk gesteund, maar men is achter de schermen bezig om dergelijke teams te verwelkomen in de Formule 1.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem tweette dat zijn team bezig is met het opstellen van een proces waarbij toekomstige teams hun interesse in de F1 kunnen uitdrukken. Dit proces kan een mogelijke toetreding van Andretti faciliteren. Het is echter nog verre van zeker dat het team ook daadwerkelijk het elfde team op de grid wordt. Onder het huidige Concorde-verdrag, die in 2020 door alle teams werd ondertekend, is gesteld dat de omzet van de sport over de tien teams wordt verdeeld. Dit betekent dat ieder team tien procent van zijn inkomsten moet afstaan aan het elfde team, mocht deze er komen. Om de huidige tien teams commercieel gezien niet te benadelen met het extra team, is er in het Concorde-verdrag gesteld dat het nieuwe team een toetredingsbedrag van tweehonderd miljoen dollar moet betalen. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle andere teams.

Twijfel vanuit de teams

Tot nog toe hebben enkel McLaren en Alpine hun steun aan Andretti publiekelijk uitgesproken. Andere teams twijfelen of de Formule 1 er commercieel gezien op vooruit gaat. Andretti heeft aangegeven dat hij bereid is om het toetredingsbedrag te betalen, maar een aantal teams betwijfelen of dit bedrag voldoende is om het toekomstig verlies van de teams op te vangen. Haas-teambaas Guenther Steiner vertelde afgelopen juni dat het bedrag “aangepast moet worden op het huidige markttarief”. De Italiaan is van mening dat het bedrag inmiddels veel hoger uit hoort te komen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moet ieder team dat zich meldt bewijzen dat het een bijdrage kan leveren aan de Formule 1. “Hoe ga je demonstreren dat je meer geld oplevert dan dat je geld kost?”, vroeg de Oostenrijker zich openlijk af. “Een elfde team betekent tien procent minder inkomsten voor alle anderen.”