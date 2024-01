FIA-president Ben Sulayem: Wrijving tussen FIA en FOM gezond

De banden tussen de FIA en het FOM leken vorig jaar met de dag slechter te worden. Het grootste struikelblok was de komst van een elfde team. De FIA opende namelijk het proces voor geïnteresseerde partijen die tot de Formule 1 willen toetreden. Het bestuursorgaan oordeelde na een strenge beoordeling dat alleen het team van Michael Andretti aan alle eisen voldoet en de Formule 1 mag toetreden, maar nu ligt de bal bij de Formule 1 zelf. De teams staan minder te popelen om een elfde team toe te laten, aangezien daarmee het prijzengeld verwatert en het logistieke problemen met zich zou meebrengen.

Eind vorig jaar volgde ook nog de kwestie Toto Wolff. De FIA kondigde een onderzoek aan naar mogelijke belangenverstrengeling van de Mercedes-teambaas, maar de Formule 1-teams reageerden massaal met een verklaring waarin zij de Oostenrijker steunden. Twee dagen later trok de FIA de keutel weer in, maar opnieuw liep de relatie een flinke knauw op. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is van mening dat er in de band tussen de FIA en FOM een zekere wrijving nodig is, omdat dit 'het beste naar boven kan halen'. "Ik vraag gewoon om duidelijkheid en eerlijkheid", zegt Ben Sulayem tegen Motorsport-Magazin.com. "Ik ben niet betrokken bij de aandelenkoers of de kaartverkoop. We moeten gewoon eerlijk zijn, dat is mijn missie. We definiëren duidelijkheid tussen ons, FOM en Liberty. Dat is goed."

"We moeten begrijpen wie ik representeer", vervolgt de FIA-president. "Ik vertegenwoordig de verhuurder. We zijn geen dienstverlener! Nee, dat zijn we niet. Ik blijf dat zeggen en daar geloof ik ook in. Maar wrijving is soms gezond, om het beste naar boven te halen. Ik ben het helemaal met je eens. Het is net als met het lichaam: als je 's ochtends wakker wordt met pijn, dan weet je tenminste dat er iets mis is."

Respect voor Liberty

Ben Sulayem wijst ook naar het feit dat de FIA – de federatie waarbij wereldwijd alle nationale autosportbonden zijn aangesloten – al 118 jaar bestaat en niet zomaar zal verdwijnen, waar dat zoiets bijvoorbeeld wel goed mogelijk is voor een bedrijf als Liberty Media, de eigenaar van de F1. "We willen het beste voor de sport", benadrukt de Emirati. "Ik zal je één ding vertellen, ik zeg het heel nederig en duidelijk: het is niet zo dat als je morgen wakker wordt, de FIA niet meer bestaat. Voor anderen is het anders", legt hij uit. "Liberty heeft ook het recht om de rechten aan een ander bedrijf te verkopen. Morgen kan het niet meer van hen zijn, maar van iemand anders. Dan zal ik het met hen moeten doen. Dat is het verschil tussen ons. Ik respecteer ze, ze zijn hier om winst te maken, daarom hebben ze het gekocht. Waarom zouden ze anders de rechten kopen? Het zijn slimme mensen en ik steun ze."

"Maar," voegt Ben Sulayem toe, "tegelijkertijd ben ik door leden van de FIA aangesteld om het beste voor de FIA te doen. Ik krijg niet betaald, daar klaag ik niet over omdat ik dat van tevoren wist. We zijn een non-profitorganisatie. Wat we krijgen gaat niet naar aandeelhouders of directeuren, maar wordt geherinvesteerd in apparatuur en training om betere stewards en raceorganisatoren op te leiden. En dan hebben we nog een andere pijler, mobiliteit. We hebben meer dan 80 miljoen leden, inclusief de ADAC. Dat is heel wat! We hebben de synergie tussen sport en mobiliteit. Dat is de enige manier waarop het werkt."