Andretti geeft signaal af aan F1 met nieuw hoofdkwartier

De Formule 1 maakte eind januari bekend dat Andretti geen Formule 1-startbewijs krijgt. De Amerikaanse formatie weigert echter de handdoek in de ring te gooien. Er zijn nog altijd plannen om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Dat wordt kracht bijgezet met een gloednieuw hoofdkwartier. Het complex moet in 2025 opgeleverd worden en is een duidelijk signaal hoe serieus men met het F1-project bezig is.

Een van de partijen die betrokken is bij de bouw van de faciliteit, is het Britse Ridge. Zij hebben samengewerkt met diverse Formule 1-teams bij de bouw van hun fabriek, waaronder de Aston Martin-campus in Silverstone. De enorme Andretti Global-faciliteit in Fishers, ten noordoosten van Indianapolis, huisvest de eigen teams uit de IndyCar, Indy NXT en IMSA. Zo’n 50 procent van het oppervlak wordt gereserveerd voor het ontwerp en de productie van het F1-project. De aerodynamica-afdeling wordt gevestigd in een aparte fabriek in Engeland. Die locatie wordt voorlopig gebruikt als tijdelijk hoofdkantoor.

“We hebben de tijd genomen om elk aspect van het project goed te evalueren”, zegt voorzitter en CEO Michael Andretti. “Ons doel blijft om een gezonde werkomgeving en cultuur te creëren voor medewerkers, terwijl we ons concentreren op het verbeteren van de prestaties en competitieve mogelijkheden van onze raceteams. Ik ben enorm trots op wat we aan het bouwen zijn.”