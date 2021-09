Red Bull heeft bij de FIA officiële vragen ingediend over de krachtbron van Mercedes. Het team wordt ervan verdacht een manier gevonden te hebben om lucht te koelen en zodoende op een ingenieuze wijze meer vermogen kan genereren. In de Formule 1-reglementen staat beschreven dat er een minimale luchttemperatuur aangehouden moet worden in de intercooler. Bij Mercedes is men ervan overtuigd dat er niets aparts gaande is, maar Red Bull wacht op de antwoorden van de FIA of de kampioensformatie al dan niet illegaal bezig is.

De kwestie is de afgelopen weken publiekelijk besproken en ook teams onderling hebben overleg gevoerd, maar toch heeft het niet zoveel stof doen opwaaien als de Ferrari-rel in 2019. De Italiaanse formatie lag toen onder het vergrootglas. Ferrari gebruikte naar verluidt een slim systeem om de FIA-brandstofchecks te omzeilen. Uiteindelijk werden er extra sensoren geïntroduceerd als antwoord op dergelijke praktijken. Hoewel het ontwerp van Ferrari onderzocht werd door de FIA, heeft de wereldmotorsportbond nooit kunnen bewijzen dat de Italianen schuldig waren.

Als gevolg daarvan en het feit dat men bij de FIA niet zat te wachten op een slepende rechtszaak, werd een geheime deal gesloten. Ferrari moest de FIA bovendien helpen met het verbeteren van de controles rond de krachtbronnen. Dat zorgde weer voor flink wat kritiek van andere teams, sommige teams wilden er zelfs een zaak van maken om alsnog te achterhalen wat Ferrari uitgespookt had. De hele rel zette de verhoudingen flink op scherp, ook tussen Mercedes-baas Toto Wolff en Mattia Binotto.

Ook in 2021 zijn weer verschillende technische directieven uitgegeven en Binotto vraagt zich af waarom er niet zoveel controverse is rond de Mercedes-kwestie als twee jaar geleden. Gevraagd naar het contrast tussen de zaak van Ferrari en die van Mercedes, zei Binotto: “Zonder het over de Mercedes-motor te hebben, zou ik het wel graag hebben over andere onderwerpen waar veel over gesproken is: flexibele vleugels, het omgaan met de bandendruk waar ook regels voor zijn. De FIA-maatregelen (die in de vorm van technische directieven uitgegeven worden) waren noodzakelijk omdat er mensen waren die met een andere interpretatie van de principes van het reglement kwamen. En dat is niet anders dan wat er in 2019 gebeurde. Waarom is er een andere houding? Misschien werden we toen wel meer zwart gemaakt door de media en vielen onze tegenstanders ons aan, maar dat ligt nu achter ons. Ik vind nog steeds dat de toon die in 2019 gebruikt werd tegen ons verkeerd was. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat nu hetzelfde gebeurt als twee jaar geleden en dat dit altijd voorkomt in de Formule 1.”

Volgens Binotto mengt Ferrari zich niet in de discussie over de koeling van Mercedes. Hij bevestigde wel dat hij vooraf met Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gesproken over de kwestie. “Nee, wij zijn niet betrokken”, aldus Binotto, “maar zoals alle teams proberen wij te begrijpen wat er gaande is en analyseren we wat onze concurrenten doen. We analyseren de beelden en bekijken de GPS-data. We hebben onze twijfels en hebben die besproken met Red Bull. Ik heb persoonlijk met Christian Horner gesproken, maar we hebben geen vragen gesteld aan de FIA.”