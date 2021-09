Alfa Romeo met speciale livery op Monza

De Alfa Romeo C41's van Antonio Giovinazzi en Robert Kubica – die opnieuw de door corona gevelde Kimi Raikkonen vervangt – zijn voor de gelegenheid uitgedost in de standaardkleuren wit en rood, aangevuld met het groen van de quadrifoglio, het klavertje vier waarmee alle high performance modellen van Alfa zijn getooid. Voor de gelegenheid is het Alfa-logo voorzien van drie enen. Die staan voor de 111-jarige geschiedenis van het Italiaanse automerk dat in 1910 werd opgericht, maar representeren ook de Italiaanse vlag.

Alfa Romeo Racing – in feite natuurlijk nog gewoon Sauber uit Zwitserland – viert met deze livery niet alleen het 111-jarig bestaan van het merk zelf, maar ook dat het 71 jaar geleden de eerste wereldkampioen in de Formule 1 leverde. Op 3 september 1950 won Alfa-coureur Nino Farina op Monza de eerste Italiaanse Grand Prix F1 en daarmee veroverde hij ook de allereerste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Een jaar later won Juan Manuel Fangio ook in een Alfa Romeo zijn eerste wereldkampioenschap. Na die twee titels besloot Alfa de sport te verlaten, om pas eind jaren zeventig terug te keren.

Het ontwerp van de speciale livery voor komend weekend is afkomstig van het Centro Stile Alfa Romeo en is volgens het Italiaanse automerk zelf "een creatief eerbetoon aan de auto en de uniformen van de coureurs. Van het winnen van de eerste titel in de geschiedenis van de Formule 1 met Nino Farina in 1950 tot vandaag, bestaat er een onverbrekelijke band tussen het Alfa Romeo-merk en het circuit van Monza, waar dit weekend de race plaatsvindt."

Naast de speciale livery zullen er komend weekend rond de Italiaanse Grand Prix allerlei evenementen voor de fans van Alfa – de Alfisti – plaatsvinden.

