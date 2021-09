Kubica ook in GP van Italië invaller voor Raikkonen

Voorafgaand aan de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland kwam het bericht dat Raikkonen positief getest had op het coronavirus. De Finse routinier moest als gevolg aan de kant blijven in Zandvoort en in isolatie. Raikkonen had geen last van symptomen en heeft geen andere leden van het team besmet.

Raikkonen kan dit weekend nog niet in actie komen. Hij moest daarvoor in ieder geval een negatieve test leveren, hetgeen niet geslaagd is. Kubica rijdt daarom wederom in de C41. Hij nam eind 2019 afscheid van zijn vaste Formule 1-zitje, maar kwam dit jaar al enkele keren in actie met de Alfa Romeo-wagen.

“Alfa Romeo Racing kan bevestigen dat reservecoureur Robert Kubica dit weekend opnieuw invalt voor Kimi Raikkonen tijdens de Italiaanse GP”, leest de verklaring van Alfa Romeo. “Kimi moest de race in zandvoort vorige week missen door een positieve coronatest en heeft geen groen licht gekregen om terug te keren. Hij zit nog altijd thuis in isolatie. Robert, die in Nederland heel aardig presteerde na amper voorbereidingstijd voor VT3, keert terug naast Antonio Giovinazzi.”