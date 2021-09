Sainz verheugt zich op eerste ontmoeting met tifosi

In Monza zal komend weekend de helft van de tribunes gevuld zijn met de altijd gepassioneerde tifosi en die zullen zeker – net als de Verstappen-fans in Zandvoort – van zich later horen. En dus zal ook Carlos Sainz eindelijk echt kunnen ervaren hoe het is om voor het iconische Italiaanse automerk te rijden.

Het is lang wachten geweest voor de vorige week 27 jaar geworden Spanjaard, hij werd al in mei 2020 aangekondigd door de Scuderia. “Ik ben een Ferrari-coureur, maar ik heb nog niet de ervaring gehad om ook echt een Ferrari-coureur te zijn”, zei Sainz. “Ik rijd gewoon voor Ferrari, maar ik heb niet de ervaring gehad om van de tifosi te genieten. Ik doe dat soms in Maranello, als ze dichtbij komen, als ik naar de fabriek ga. Maar ik moet een van de weinige Ferrari-coureurs in de geschiedenis zijn die meer dan een jaar nodig heeft gehad om zich ook echt een Ferrari-piloot te voelen.”

Sainz kreeg voor de zomerstop alvast een klein voorproefje, tijdens de Grand Prix van Hongarije. “Boedapest gaf me een eerste kans met de fanbase daar en de liefde die je krijgt van iedereen in het hotel. Ik weet niet of je mijn video's op Instagram hebt gezien, maar het was te gek. En ik kan niet wachten op Monza. Ik weet niet hoe dichtbij ze ons zullen laten komen. Maar toch denk ik dat het ongelooflijk gaat worden.”

Hernieuwd succes op Monza

Uiteraard willen de fans een herhaling zien van de Italiaanse Grand Prix van 2019. In dat jaar verwierf Charles Leclerc eeuwige roem door voor het eerst sinds 2010 (Fernando Alonso) Ferrari een overwinning te schenken in de thuis-Grand Prix. Of een herhaling van die uitslag realistisch is, is de grote vraag. Feit is dat Ferrari er dit jaar beter op staat dan in 2020: Leclerc pakte polepositions in Monaco en Baku. Dat laatste circuit is net als Monza een combinatie van lange rechte stukken met wat langzame en snellere bochten. Sainz heeft echter geen idee wat hij dit weekend kan verwachten. “Monza is vreemd, want in de eerste twee chicanes zouden we goed moeten zijn”, blikte hij alvast vooruit. “Maar de rechte stukken ertussen zijn natuurlijk minder. Maar ja, ik hoop dat als we het low downforce pakket goed aan de praat krijgen en alle downforce leveren die we willen, dat het dan ook een goed weekend kan worden.”

Overigens heeft Sainz zelf gemengde gevoelens bij Monza: hij werd er vorig jaar in een McLaren tweede, na een ronden lange strijd met de uiteindelijke winnaar Pierre Gasly.